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國票金控今（7）日舉行公股入主後首場法人說明會，公布今（2026）年6月自結稅後盈餘7.72億元，累計前6月稅後盈餘27.82億元，年增323.61%，已提前超越去年全年獲利，每股稅後盈餘（EPS）為0.77元，6月底每股淨值達13.11元。國票金總經理吳瑛也做出4大宣示，並強調經營團隊將以強化資產品質、嚴控信用與市場風險為首要任務，全力支持轉投資事業發展，包括樂天國際商銀純網銀法金業務拓展與增資計畫。此外，對於國票金2025年「非主管全時員工薪資」中位數98.8萬元，在同業排名墊底，國票金發言人李憲宗回應，薪資排名偏低與集團人力結構有關，由於國票金證券營業員占比高，薪酬以業績獎金為主，影響非主管薪資中位數表現，未來將朝提升薪酬競爭力方向檢討，但仍須經董事會討論決定。國票金子公司國際票券今年前6月稅後盈餘15.59億元，年成長近81%，主要票券業務維持穩健成長，加上美國聯準會去年全年降息3碼，帶動今年外幣債券養券收益貢獻持續增温，並結合債券買賣斷操作收益挹注，使債券業務獲利較去年同期大幅成長；股權業務方面，受惠AI及電子產業獲利表現亮眼，台股走勢強勁，股票及可轉債部位的處分與評價利益亦明顯提升。國票證券今年前6月稅後盈餘20.43億元，較去年同期大幅成長近1861%，主要受益於台股上半年日均成交量超過兆元，帶動經紀業務手續費收入及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長；此外，泛自營業務於股票、期貨自營及權證部位操作績效表現卓越，投資收益亦大幅度成長提升，整體獲利創歷年新高。國票創投方面，因投資部位評價利益增加及實現出售利益，截至今年6月底，本業累計獲利2.12億元，年成長近427%；惟受轉投資中國的國旺租賃因當地景氣不佳影響，持續提存授信壞帳準備，使國票創投整體獲利略受影響，今年前6月稅後盈餘3874 萬元。國票金總經理吳瑛表示，今年上半年各項業務皆展現穩健而亮麗的成長，特別是在資本市場，各子公司的自營及投資部門，充分掌握市場機會，投資收益有相當好的成績。隨著今年5月底董事會順利改選，全新的經營團隊正式就位，未來，國票金將朝著4大面向來努力，包括一、 強化各子公司各項業務均衡穩健的發展，創造股東最大價值。二、 提升公司治理標準，嚴謹風險管控及落實內控制度。三、 激勵員工精進專業，打造幸福職場。四、建立優質企業形象，追求集團永續發展。在4大精進策略中，有關子公司均衡成長、強化資產管理品質等具體做法，總經理吳瑛說明，國票金以法人批發金融為主要業務，將持續鼓勵各子公司合作推展法金協銷業務，以客戶需求為導向，建構全方位法人服務方案，發揮集團經營綜效。在資產品質方面，將在兼顧信用風險、流動性風險、市場風險下，透過擴大不同風險等級授信案的利差配置，提升風險訂價的合理性，並持續優化資產配置策略，以達成風險與報酬相對應的經營目標。國票金將配合董事會政策方針，為公司創造更好的經營成果。面對國際地緣政治與經濟情勢多變，吳瑛強調，經營團隊將以強化資產品質、嚴控信用與市場風險為首要任務，彈性調整股票及台外幣債券部位，優化投資組合結構；同時全力支持轉投資事業發展，包括樂天國際商銀純網銀法金業務拓展與增資計畫。展望未來，國票金控將持續強化風險控管與動態資產配置，聚焦利差優化，掌握降息循環時機，並在永續金融方面積極開發「永續發展票券」客源，擴大綠色金融布局。同時，也將審慎因應美伊戰爭等國際政經變數，即時監控利率與股市波動，維持穩健獲利，為全體股東創造最大價值。