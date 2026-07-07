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2026世界盃16強淘汰賽，東道主美國隊以1：4慘敗給比利時隊，無緣8強。這場比賽賽前因美國總統川普涉嫌親自打電話向國際足總（FIFA）主席關說，進而讓上一場領到紅牌的美國主力前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）獲得「緩刑」破例登場，在國際足壇引發排山倒海的輿論譴責。然而風暴中心的巴洛貢此役發揮嚴重失常，美國隊也吞下慘敗。賽後，現場記者捕捉到溫馨一幕：承受巨大輿論壓力的巴洛貢，在終場哨響後主動走向比利時主帥魯迪·加西亞（Rudi Garcia）致意，而加西亞也大器地給予這名年輕前鋒安慰。儘管透過政治干預成功獲得出賽權，但排山倒海的「作弊」、「不公平」指責顯然徹底擊垮了這位25歲前鋒的心理防線。巴洛貢此役先發打滿 90分鐘，卻繳出了一份形同隱形的慘烈數據：0進球、0助攻、0創造機會、0過人、0搶斷。傳球與參與度： 全場僅有19次觸球（兩隊所有先發球員中第二少，僅次於比賽第20分鐘就因傷退場的比利時中場奧納納）；整場僅有10次傳球、成功6次、傳球成功率 60%。這三項數據均為全場所有先發球員中最少、最低。比利時中衛組合梅切勒（Brandon Mechele）與恩戈伊（Nathan Ngoy）整場比賽將巴洛貢牢牢鎖死，讓這位賽前的焦點人物在場上形同夢遊。賽後，比利時總教練魯迪·加西亞在新聞發布會上，大方透露了巴洛貢賽後主動前來找他對話的細節，並展現了極高的人格魅力。當記者問及兩人說了什麼時，加西亞表示：「是他主動過來找我的，我很欣賞他這個舉動。我直接告訴他：『這件事你完全沒有責任，完全沒有。』 他是一名我很欣賞的球員，此前我去看歐冠摩納哥對巴黎聖日耳曼的比賽時就注意到他了，他很有實力。但今晚我們成功的限制了他。要在16強戰中以4：1贏球，每個人都必須達到要求，我祝賀我所有的球員。不過今天最大的陰影是阿馬杜（奧納納）的膝傷，初步看來相當嚴重，這對他跟我們接下來的世界盃征程都是壞消息。」除了主教練的大器，比利時前鋒盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）在賽後受訪時，也談到了球隊如何應對這場「不公平」的風暴。「老實說，身為球員，我們確實不太理解為什麼他拿了紅牌還能被允許出場。」盧克巴基奧直言：「但我們不想哭天喊地（We will not cry）。如果我們一上場心裡就一直想著『這不公平』，那我們今天就不可能踢出4：1的結果。身為球員，我們唯一能做的就是在球場上用表現作出回應，而今天我們做到了。」