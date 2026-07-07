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▲韓流拼盤演唱會「2026 KOREA HOT TAIPEI」確定取消。（圖／寬宏娛樂提供）

▲韓國18禁成人猛男秀《WILD WILD》也取消舉辦。（圖／寬宏娛樂提供）

韓流拼盤演唱會「2026 KOREA HOT TAIPEI」原訂7月11日於台北小巨蛋登場，但主辦單位今（7）日正式宣布因為強颱巴威逼近，考量天候與安全因素，該場演唱會確定取消。另外，《WILD WILD》猛男秀見面會也宣布取消舉辦。「2026 KOREA HOT TAIPEI」演唱會原定的卡司堅強，包含GOT7的BamBam、Mark（段宜恩）、Kep1er及tripleS等，無奈颱風攪局，確定取消舉行，主辦單位寬宏藝術目前已經提供全額退票機制。韓國18禁成人猛男秀《WILD WILD》原訂7月10日至7月11日，在Legacy Taipei舉辦共3場「WILD WILD 2026 1ST FAN LIVE in Taipei : AFTER HOURS」見面會，此次活動為專為19歲以上女性打造的全新FAN LIVE形式，由姜天一、李潤濟、金鎮友、朴道鏡、崔JAY、梁耀漢6位人氣演員帶來唱跳舞台與大量近距離親密互動，不過強颱巴威影響，主辦單位寬宏藝術宣布取消演出，已經購票的粉絲可至寬宏藝術官方臉書查詢退票資訊。