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美國紐澤西州（New Jersey）近期遭遇劇烈天氣襲擊，當地一家超市的屋頂因大雨，突然發生崩塌，洪水立刻湧進賣場。根據福斯新聞報導，美國紐澤西州蒙茅斯郡（Monmouth County）週一（6日）遭遇劇烈天氣襲擊，當地一家BJ's Wholesale Club發生屋頂塌陷事故，一度導致多名民眾受困，引發大規模緊急救援行動。蒙茅斯郡警長辦公室指出，事件發生於當地時間上午 11 點 15 分前，警方接獲報案指稱位於海洋鎮（Ocean Township）量販店發生塌陷，緊急救援人員隨即火速趕往現場。現場流出的驚悚畫面顯示，事發前幾秒，毫無防備的顧客正如同往常在貨架前挑選商品，隨後屋頂便突然坍塌，大量的雨水瞬間如洪水般傾瀉灌入店內。當局證實，事故發生時建築物內共有 27 人。幸運的是，未接獲任何人員受傷的報告，有2名民眾一度被瓦礫碎片輕微壓住受困，但隨後成功自行脫困並安全撤離建築物。當地警長辦公室表示，緊急救援團隊已部署了專業搜救小組，進行第一階段與第二階段的全面搜查，以確保建築物內沒有人員受困。為了確保搜救工作無缺失，蒙茅斯郡警長辦公室出動了室內無人機，深入結構受損的建築內部偵查；紐澤西州城市搜索與救援隊（USAR）的搜救犬小組也同步展開搜救。蒙茅斯郡警長高登（Shaun Golden）指出，儘管當時惡劣天氣肆虐，且正遭受洪災，各單位仍展現了天衣無縫的團隊合作。