2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）16強淘汰賽，地主美國隊今（7）日以1：4慘敗比利時，最終止步16強賽。英國《Goal.com》報導指出，「當美國球迷流下眼淚時，伊朗足球協會已經準備好要慶祝了。」伊朗男子國家隊官方Instagram在美國隊落敗後，寫下「Dance With Me」，足協發言人更表示，「現在全世界都在跳舞，慶祝政治在足球面前遭遇了屈辱的敗仗。」
美國隊16強慘敗比利時 伊朗足協：「全世界都在跳舞」
美國隊今日在16強交手比利時，比賽還沒開踢就鬧出爭議，主力前鋒巴洛根在32強吞下紅牌，本該在16強禁賽，卻因總統川普（Donald Trump）的要求，讓禁賽懲處將暫緩1年執行，引發不小的爭議。不過美國隊最終仍以1：4慘敗比利時，止步16強。
看到美國隊被淘汰，最開心的莫過於在世界盃前就與美國存在政治衝突的伊朗。伊朗足球協會發言人表示，「現在全世界都在跳舞，慶祝政治在足球面前遭遇了屈辱的敗仗。」伊朗在小組賽中取得3場和局，已在世界盃中被淘汰。雖然原本有機會以小組第3名的身份晉級，但最終在積分落後於其他獲得4分積分的小組第3名球隊後，只能打道回府返回伊朗。
世界盃期間遭到美國針對 伊朗開酸：「美國沒能力辦全球賽事」
在世界盃期間，伊朗隊曾遭受差別待遇。國家隊必須將大本營設在墨西哥，而不是設在靠近小組賽舉辦地的美國境內。此外，後勤支援團隊的簽證也未獲核發，導致球隊無法獲得完善的後勤支持。包括塔雷米（Mehdi Taremi）在內的伊朗球員雖然向FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）表達了不滿，但直到伊朗被淘汰的那一天，情況都沒有任何改變。
美方此前對伊朗被淘汰的消息反應毫無保留，國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）表示，「很高興伊朗結束了，且再也不會回來。當初取消他們的簽證並要求他們離開美國土地時，我感到非常高興。」
對此，伊朗方面回應，「這番言論再次表明，美國官員根本不遵守國際法，也完全不具備作為一個有能力組織全球體育賽事的主辦國所應遵守的原則。僅憑公開慶祝伊朗被淘汰這一事實本身，比起我們球隊，更能說明那位部長本人的素質。」 最終，美國也和伊朗一樣，在世界盃中被淘汰出局。
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美國隊今日在16強交手比利時，比賽還沒開踢就鬧出爭議，主力前鋒巴洛根在32強吞下紅牌，本該在16強禁賽，卻因總統川普（Donald Trump）的要求，讓禁賽懲處將暫緩1年執行，引發不小的爭議。不過美國隊最終仍以1：4慘敗比利時，止步16強。
看到美國隊被淘汰，最開心的莫過於在世界盃前就與美國存在政治衝突的伊朗。伊朗足球協會發言人表示，「現在全世界都在跳舞，慶祝政治在足球面前遭遇了屈辱的敗仗。」伊朗在小組賽中取得3場和局，已在世界盃中被淘汰。雖然原本有機會以小組第3名的身份晉級，但最終在積分落後於其他獲得4分積分的小組第3名球隊後，只能打道回府返回伊朗。
在世界盃期間，伊朗隊曾遭受差別待遇。國家隊必須將大本營設在墨西哥，而不是設在靠近小組賽舉辦地的美國境內。此外，後勤支援團隊的簽證也未獲核發，導致球隊無法獲得完善的後勤支持。包括塔雷米（Mehdi Taremi）在內的伊朗球員雖然向FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）表達了不滿，但直到伊朗被淘汰的那一天，情況都沒有任何改變。
美方此前對伊朗被淘汰的消息反應毫無保留，國土安全部部長穆林（Markwayne Mullin）表示，「很高興伊朗結束了，且再也不會回來。當初取消他們的簽證並要求他們離開美國土地時，我感到非常高興。」
對此，伊朗方面回應，「這番言論再次表明，美國官員根本不遵守國際法，也完全不具備作為一個有能力組織全球體育賽事的主辦國所應遵守的原則。僅憑公開慶祝伊朗被淘汰這一事實本身，比起我們球隊，更能說明那位部長本人的素質。」 最終，美國也和伊朗一樣，在世界盃中被淘汰出局。
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