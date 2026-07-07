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▲PIZZALI（如圖）透過歌曲向女友告白，感謝對方在疫情及事業低潮時給予自己很大的寬容體諒及幫助。（圖／龍大謝音樂提供）

饒舌創作才子PIZZALI出道五年首次舉辦個人演唱會，不僅帶來多首嗨歌，還脫衣大秀猛肌放送福利，滿滿的誠意及驚喜讓歌迷直呼值回票價。此外，PIZZALI也透過歌曲感謝在幕後默默支持自己的女友，對方為了這次演唱會提供許多建議及情緒價值，台上他霸氣的「新娘抱」將女友抱下台，瞬間閃瞎全場。PIZZALI自節目《大嘻哈時代》發跡，近年靠著校唱、商演累積出高人氣，昨(5)日於LegacyTaipei 舉辦《2026 PIZZALI－拼一個浪漫》個人專場演唱會台北站，以「熱血」與「浪漫」兩大元素作為核心概念。他感性表示：「我一直覺得追夢本身就是一件很浪漫的事情，就算不知道結果，還是願意一直往前走。」演唱會上， PIZZALI一連帶來30首歌，除了有情歌、熱血饒舌，更將從未公開演唱的兩首作品〈冷天2026〉、〈我爸的炸雞腿〉獻給歌迷。開場時，PIZZALI高舉啞鈴登場，結尾安可時更突然一脫，半裸大秀健身有成的六塊肌，寵粉福利頓時掀起全場高潮。此外，在圈內有著好人緣的他，特別找來「玖壹壹」洋蔥及入圍金曲新人的JOYCE(就以斯)擔任嘉賓，讓粉絲們又驚又喜。洋蔥也透露兩人因比賽三鐵而成為好友，常約跑步、騎腳踏車等訓練而建立起深厚友誼，打趣稱彼此為「約跑兄弟」。值得一提的是，看到洋蔥與老婆愛情長跑16年，讓PIZZALI直呼：「我跟女友在一起才六年，要跟洋蔥哥看齊！」而他昨晚在台上也透過歌曲向女友告白，特別感謝對方在疫情及事業低潮時給予自己很大的寬容體諒及幫助，「我永遠不會忘記她在我躲在房間鬱悶時，還直接穿起圍裙在我家的餐廳幫忙！當時的我很抑鬱，我女友是唯一接下我情緒的人，他給了我一對翅膀。」在演唱會尾聲唱完最後一首〈做你的初戀〉時，PIZZALI 在全場歌迷的歡呼與見證下，以一記霸氣的「新娘抱」將女友抱下台閃瞎全場，也為這場浪漫的音樂旅程畫下最完美的句點。