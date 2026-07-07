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中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游泰山、福壽、福懋，以及360家餐飲品牌彰化縣政府認定泰山企業涉及「延遲通報」及「規避調查」兩項重大違規，各裁罰300萬元，合計開罰600萬元。泰山晚間發重訊說明，尚未收到彰化縣政府函文，待收獲相關函文後依法辦理公告，並採取相關因應措施。台中市府對中聯油脂、福壽實業及福懋油脂3家公司各裁處最高300萬元罰鍰、合計900萬元後；設籍在彰化縣的的泰山企業進貨291公噸，則由彰化縣政府依法裁處。衛生局指出，7月1日前往泰山公司稽查時，業者未完整說明問題油品的發現經過、後續處置流程，以及曾於6月15日參與中聯品保聯繫會議等重要事實，影響主管機關掌握案情及風險管控時效。泰山表示，除預防性下架此批異常油品相關的10個品項外，也依法自主通報主管機關。另為保障消費者權益，並擴大4至6月有購買10個品項的消費者可申請退款。不過，主管機關訪查時認公司於參加中聯油脂召開的品保聯繫會議時，應已知悉中聯油脂4月4日製造的315號沙拉油油槽可能為問題油品，應在有安全之虞時依法辦理。另，中聯油脂股份有限公司為泰山轉投資33.33%之公司，其因沙拉油苯駢比超標事件，遭衛福部裁罰1億6520萬元，若此裁罰確立本公司將依「IFRS國際財務報導準則」認列投資損失。