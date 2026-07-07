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饗食天堂遠百店用到問題香油！官方：已停用、下架

▲高雄市政府持續追蹤下游廠商，今（7）日公布第三層受影響業者。（圖／高雄市政府）

針對中聯致癌大豆油案，高雄市政府持續追蹤下游廠商，今（7）日公布第三層受影響業者，包含高雄大遠百「饗食天堂」。對此，饗賓集團稍早也發出聲明回應，表示問題高雄市政府今（7）日公布中聯致癌大豆油案最新影響業者清單，其中高聖泰公司供應的特定批號產品，使用到本次中聯問題油品，饗食天堂遠百店則有使用到該品項。對此，饗賓表示，集團上週從新聞媒體得知上游廠商相關事件，當時主管機關公布的問題品項僅限於「沙拉油」。不過，基於最高食安預警原則，在主管機關進一步稽查延伸至香油等複方油品前，饗賓指出，針對日前主管機關公告的沙拉油品項，集團已完成全面清查，並依據主管機關公布資訊及供應商資料逐一比對，確認全台門市使用的大成大豆沙拉油，與本次公告的問題品項無關。饗賓強調，食品安全始終是饗賓集團不可妥協的最高原則。對於此次因上游原物料商的香油品項引發社會大眾不安，公司深感遺憾。除全力配合主管機關後續調查外，也已啟動供應鏈升級專案，將全面深化原物料管理與溯源查核機制，以最高標準捍衛食品安全，守護消費者的用餐信賴。