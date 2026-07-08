今年第9號颱風巴威（國際命名：BAVI）來勢洶洶，不少人對去年及前年創下17級陣風的丹納斯颱風、山陀兒吹破一堆窗戶餘悸猶存。鋁門窗業者示警，玻璃清潔千萬別用「菜瓜布、硬毛刷」，可能在表面刮出細微損傷，埋下隱形危機，颱風一吹恐秒碎。《NOWNEWS今日新聞》整理致命誤區，並加碼清潔專家傳授的不傷玻璃安全清潔妙招。
🟡 菜瓜布洗窗出隱形裂紋！強風一吹恐秒碎
日常大掃除時，玻璃上的頑固髒污常讓人想用力刷洗。但鋁門窗業者與建築專家特別提醒，平時千萬不要使用菜瓜布、硬毛刷等硬材質的工具來直接刷洗玻璃表面。
這些堅硬的材質極易在玻璃表面刮出密密麻麻的細微損傷。這些微小裂紋在平時風平浪靜時毫無異狀，但當面臨強烈颱風的極端強風與巨大風壓襲擊時，裂紋就非常容易順著風力一直延伸，最終引爆整面玻璃窗瞬間瓦解的隱形危機。
此外，消防署也曾公開宣導正確防颱觀念，在大片玻璃上貼膠帶雖然是常見措施，但膠帶只能減緩玻璃碎裂後的「飛散傷人」，利用膠帶強化玻璃抗風的作用其實非常有限。若想真正防爆，平時維護玻璃結構的完整性才是核心關鍵。
🟡 信義房屋傳授！五大不傷玻璃清潔妙招
為了兼顧玻璃外觀的乾淨與結構安全，信義房屋房訊知識曾分享了五個絕不傷玻璃、又能快速清除髒污的窗戶安全清潔妙招：
1. 報紙擦玻璃要「先濕後乾」
因為報紙中的油墨能夠完整吸附髒汙，清潔時先將報紙沾水後輕輕擦拭窗戶玻璃，就可以輕輕鬆鬆地把髒污清除乾淨；但用濕報紙擦完後，一定要用乾報紙再擦拭一次，玻璃才會徹底透亮乾淨。
2. 用海綿對付窗溝裡的汙垢
在舊的海綿上用刀片劃上幾道刀痕，因為柔軟的海綿可與窗溝槽吻合，清潔時只要前後刷動，就連吸塵器和抹布無法去除的污垢，也會一乾二淨！清潔時記得選用海綿柔軟的那面，或是使用不會刮傷窗溝的專用菜瓜布。
3. 沐浴球除了洗澡還可以洗紗窗
用來洗身體的沐浴巾或沐浴球，清除灰塵的效果超級驚人！因為它們和紗窗的材質類似，摩擦時較不易沾黏灰塵。清潔時記得要關上窗戶，避免灰塵掉進屋內，清潔後再用吸塵器將掉入溝槽的灰塵吸乾淨即可。
4. 用粗棉手套快速清潔百葉窗
清潔百葉窗葉片如果得一片一片擦拭，非常麻煩。不妨戴上橡膠手套、外層再套上粗棉手套，在指尖沾一點稀釋過的清潔劑，直接用手指夾住百葉窗葉片左右滑動，就能透過雙手大幅加快清潔的速度。
5. 用牙刷刷掉雕花玻璃的污垢
表面上有浮雕裝飾的玻璃窗，如果只是用抹布擦拭，卡在凹凸處的污垢無法被清掉。這時可利用不要的軟毛牙刷，先順著紋路刷掃，再加上濕擦及乾擦，就可以徹底清除卡在隙縫中的污垢，同時確保不刮傷玻璃。
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日常大掃除時，玻璃上的頑固髒污常讓人想用力刷洗。但鋁門窗業者與建築專家特別提醒，平時千萬不要使用菜瓜布、硬毛刷等硬材質的工具來直接刷洗玻璃表面。
這些堅硬的材質極易在玻璃表面刮出密密麻麻的細微損傷。這些微小裂紋在平時風平浪靜時毫無異狀，但當面臨強烈颱風的極端強風與巨大風壓襲擊時，裂紋就非常容易順著風力一直延伸，最終引爆整面玻璃窗瞬間瓦解的隱形危機。
此外，消防署也曾公開宣導正確防颱觀念，在大片玻璃上貼膠帶雖然是常見措施，但膠帶只能減緩玻璃碎裂後的「飛散傷人」，利用膠帶強化玻璃抗風的作用其實非常有限。若想真正防爆，平時維護玻璃結構的完整性才是核心關鍵。
為了兼顧玻璃外觀的乾淨與結構安全，信義房屋房訊知識曾分享了五個絕不傷玻璃、又能快速清除髒污的窗戶安全清潔妙招：
1. 報紙擦玻璃要「先濕後乾」
因為報紙中的油墨能夠完整吸附髒汙，清潔時先將報紙沾水後輕輕擦拭窗戶玻璃，就可以輕輕鬆鬆地把髒污清除乾淨；但用濕報紙擦完後，一定要用乾報紙再擦拭一次，玻璃才會徹底透亮乾淨。
2. 用海綿對付窗溝裡的汙垢
在舊的海綿上用刀片劃上幾道刀痕，因為柔軟的海綿可與窗溝槽吻合，清潔時只要前後刷動，就連吸塵器和抹布無法去除的污垢，也會一乾二淨！清潔時記得選用海綿柔軟的那面，或是使用不會刮傷窗溝的專用菜瓜布。
3. 沐浴球除了洗澡還可以洗紗窗
用來洗身體的沐浴巾或沐浴球，清除灰塵的效果超級驚人！因為它們和紗窗的材質類似，摩擦時較不易沾黏灰塵。清潔時記得要關上窗戶，避免灰塵掉進屋內，清潔後再用吸塵器將掉入溝槽的灰塵吸乾淨即可。
4. 用粗棉手套快速清潔百葉窗
清潔百葉窗葉片如果得一片一片擦拭，非常麻煩。不妨戴上橡膠手套、外層再套上粗棉手套，在指尖沾一點稀釋過的清潔劑，直接用手指夾住百葉窗葉片左右滑動，就能透過雙手大幅加快清潔的速度。
5. 用牙刷刷掉雕花玻璃的污垢
表面上有浮雕裝飾的玻璃窗，如果只是用抹布擦拭，卡在凹凸處的污垢無法被清掉。這時可利用不要的軟毛牙刷，先順著紋路刷掃，再加上濕擦及乾擦，就可以徹底清除卡在隙縫中的污垢，同時確保不刮傷玻璃。