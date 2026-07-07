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阿根廷對陣埃及的世界盃16強賽將於台灣時間8日凌晨00點開踢，儘管外界大多將目光聚焦在力求衛冕的阿根廷身上，但梅西（Lionel Messi）與34歲「法老王」薩拉赫（Mohamed Salah）的頂尖對決，顯然將成為這場比賽的最大亮點，《NOWNEWS》也為各位整理這兩位巨星生涯對決回顧。本屆賽事中已攻入7球的世界球王梅西，與本屆賽會老當益壯、交出1進球2助攻的埃及「法老王」薩拉赫，兩人同樣身為左腳進攻球員，不僅是各自球隊的核心，更是代表整個國家的榮耀，外界常將兩人進行比較。實際上，這兩位頂級球星過去在A級國際賽中從未有過交手紀錄。不過在俱樂部層面，他們曾有過2次正面對決。第一次交手是在2015年9月的歐洲冠軍聯賽，當時薩拉赫效力於羅馬，而梅西則效力於巴塞隆納，那場比賽最終以1：1握手言和，兩人均未進球。第二次碰頭，則是於2019年5月歐冠準決賽首回合，由巴塞隆納對陣利物浦。在那場比賽中，梅西展現主宰力獨進2球，特別是第二記直接任意球破門，成為他最具代表性的射門之一，可惜該場薩拉赫沒有進球，該次對決由梅西佔據上風。雖然從本屆世界盃數據來看，梅西似乎更佔優勢，但薩拉赫本屆賽會表現，證明他完全有可能打破前兩場的進球荒，且考量到兩人年紀，這場比賽極可能是兩人最後一次征戰世界盃、且在國際賽場最後相遇，也成為本場最大亮點。