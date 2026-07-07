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衛冕軍洛杉磯道奇今（7）日正式做出陣容異動，曾擔任過2季終結者的31歲牛棚強投菲利普斯（Evan Phillips），正式從60天傷兵名單回歸，並將左投埃德（Jake Eder）釋出、騰出40人名單空間，至於本季簽下身價高達21億新台幣的超級終結者狄亞茲（Edwin Díaz），原本預計明星賽後才有望回歸，但目前仍無確切復出消息。現年31歲的菲利普斯2021年就加入道奇，2023、24年曾擔任球隊終結者，2季合計拿到44次救援成功，去年初開季僅1個月，就因為TJ手術報銷，最後仍簽下1年650萬美元合約續留。菲利普斯經過小聯盟復健賽後，稍早正式重返球隊陣容，為了騰出40人名單空間，球團釋出左投埃德、並下放26歲右投傑維斯（Paul Gervase）。至於休賽季以破紀錄3年6900萬美元（約合台幣21.4億元）簽下的明星終結者狄亞茲，季初因右手肘出現關節游離體，已於美國時間4月22日接受關節鏡手術移除，預計將缺席至7月明星賽後才能歸隊，但目前甚至沒有他重返賽場的任何消息。