強颱「巴威」（Bavi）來勢洶洶，中央氣象署預報，未來巴威雖有減弱趨勢，但仍會以強烈颱風下限的威力影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇」今（7）日晚間也表示，目前巴威眼牆置換完成，「進入第三次增強，達到第3次巔峰！」
巴威眼牆置換完成！進入第三次增強
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（7）日晚間發文指出「巴威即將第三巔」，並解釋巴威眼牆置換完成，即將進入第三次增強，達到第3次巔峰，同時，巴威也變胖，最強核心已經比台灣大了，颱風眼也不小。
至於眼牆置換會帶來什麼影響？台灣颱風論壇稍早也解釋，一旦新的眼牆順利建立完成，巴威颱風在短時間內仍有機會重新整合、再度增強。
到了7月9日，隨著颱風移入環境較差的海域，受到更強烈的垂直風切與乾空氣持續侵入，強度才會開始呈現逐漸減弱的趨勢。
巴威10日晚間最接近台灣！強颱下限風雨來襲
氣象署表示，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，未來將沿著太平洋高壓南側先偏西移動，9日（周四）起逐漸轉西北方向，10日晚間至11日白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，這2天最接近台灣，暴風半徑維持300公里以上，中部以北及宜花都位於暴風圈範圍內，雖登陸機率偏低，氣象署預計9日白天發布海上警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上警報。
據氣象署觀測數據，巴威目前仍是強烈颱風，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，7級暴風半徑仍達350公里，是結構紮實且範圍偏大的颱風，預估颱風北上接近台灣期間，強度會有稍微減弱趨勢，但通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」威力，為台灣各地帶來風雨。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（7）日晚間發文指出「巴威即將第三巔」，並解釋巴威眼牆置換完成，即將進入第三次增強，達到第3次巔峰，同時，巴威也變胖，最強核心已經比台灣大了，颱風眼也不小。
至於眼牆置換會帶來什麼影響？台灣颱風論壇稍早也解釋，一旦新的眼牆順利建立完成，巴威颱風在短時間內仍有機會重新整合、再度增強。
到了7月9日，隨著颱風移入環境較差的海域，受到更強烈的垂直風切與乾空氣持續侵入，強度才會開始呈現逐漸減弱的趨勢。
氣象署表示，巴威颱風目前距離台灣約2100公里，未來將沿著太平洋高壓南側先偏西移動，9日（周四）起逐漸轉西北方向，10日晚間至11日白天從台灣東北側外海朝西北方向前進，這2天最接近台灣，暴風半徑維持300公里以上，中部以北及宜花都位於暴風圈範圍內，雖登陸機率偏低，氣象署預計9日白天發布海上警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上警報。
據氣象署觀測數據，巴威目前仍是強烈颱風，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，7級暴風半徑仍達350公里，是結構紮實且範圍偏大的颱風，預估颱風北上接近台灣期間，強度會有稍微減弱趨勢，但通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」威力，為台灣各地帶來風雨。
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