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▲詹姆斯不需要坐在會議室裡聽各球隊的推銷，他了解這個聯盟與各支球隊，並且信任保羅能夠過濾重要資訊。（圖／美聯社／達志影像）

▲未能積極追求戴維斯（Anthony Davis）被認為是勇士在詹姆斯候選名單中名次下滑的關鍵因素。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士隊原本夢想組成由勒布朗詹姆斯（LeBron James）、史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、德雷蒙德格林（Draymond Green）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）聯手的「四巨頭」方案，如今似乎已經告吹。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士正和所有人一樣等待「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的最終決定，但圍繞他自由球員市場動態的最新發展，並未指向對勇士有利的方向。今（7）日出現的兩項重要消息，讓勇士追求這位四屆MVP的局勢變得更加複雜。首先是詹姆斯沒有計畫和其他球隊接觸招募，因此柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）沒機會直接面對面說服他加盟，此消息讓勇士內部對於追求詹姆斯的樂觀態度變得更低了。NBA知名記者海恩斯（Chris Haynes）在NBA TV節目中報導，詹姆斯不打算親自與任何球隊會面。相反地，他的經紀人保羅(Rich Paul)將全權處理所有與有意向球隊的對話，並將資訊轉達給他的客戶。海恩斯表示：「截至目前，詹姆斯沒有計畫參與任何會面讓球隊向他進行招募。我得知的是，他的經紀人保羅正在做所有的幕後工作。他與各球隊交涉，然後將所有的情報和數據傳達給詹姆斯，最後由詹姆斯親自做出決定。」對於一位41歲且經歷過這一切的老將來說，這種做法相當合理。詹姆斯不需要坐在會議室裡聽各球隊的推銷，他了解這個聯盟與各支球隊，並且信任保羅能夠過濾重要資訊。然而，這意味著勇士將無法獲得面對面招募的機會，這原本是可以讓柯瑞和格林直接向詹姆斯動之以情、當面遊說的絕佳時機。這項招募過程的更新，讓勇士原本就不太樂觀的局勢雪上加霜。ESPN記者史萊特（Anthony Slater）報導指出，勇士球團內部的消息人士對詹姆斯選擇金州作為下一站的樂觀程度「很低」。這與自由球員市場剛開啟時的情況有顯著轉變，當時勇士被視為強有力的領跑者。未能積極追求戴維斯（Anthony Davis）被認為是勇士在詹姆斯候選名單中名次下滑的關鍵因素。如果沒有重磅補強來與柯瑞搭檔，勇士的招募籌碼將很難與其他球隊區分開來。儘管如此，勇士仍為詹姆斯保留了陣容空間，這是一種明智的預防措施，因為自由市場的局勢瞬息萬變。但同樣的做法也伴隨著高風險，為了一個可能不會來的球員保留薪資空間，勇士可能會在市場運作結束前，錯失解決陣容其他需求的機會。經紀人保羅上周在他的Podcast節目中列出了詹姆斯的10個潛在落腳處：金州勇士克里夫蘭騎士邁阿密熱火費城76人明尼蘇達灰狼丹佛金塊聖安東尼奧馬刺紐約尼克波士頓塞爾提克達拉斯獨行俠勇士雖然仍在名單之中，但顯然已經不再處於領先地位。勇士與柯瑞的奪冠窗口已經很小，而且還在不斷縮小。在詹姆斯尚未做出承諾的情況下，每過一天，勇士的休賽季就多一分不確定性。球團內部的低落情緒令人煎熬，但陣容名額仍然開放，在自由市場上事情隨時可能迅速改變，而勇士目前也只能期盼奇蹟發生。