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根據知名體育記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，克里夫蘭騎士隊的全明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）已同意簽下一份為期4年、總價值2.73億美元的頂薪延長合約。這份合約不僅包含2030-31賽季的球員選擇權，還附帶了全額交易保證金，展現了球團對他的極度重視以及他續留克里夫蘭的決心。據ESPN合約專家馬克斯（Bobby Marks）指出，米契爾原本可以選擇等到明年夏天，去爭取一份為期5年、總價高達3.53億美元的超級合約（總額多出約8000萬美元）。然而，他選擇在具備提前續約資格的第一天就落筆簽約，以此向克里夫蘭這座城市宣示他的忠誠。這份新合約將直接取代他原先在2027年的球員選擇權。29歲的米契爾自2022年從猶他爵士隊被交易過來後，就多次公開表達對騎士隊與克里夫蘭的熱愛。在剛結束的賽季中，他率隊打入東區冠軍賽，雖然最終在系列賽以直落4不敵紐約尼克隊，但這已是他9年職業生涯中首度踏上分區決賽的舞台。在5月26日遭到淘汰的夜晚，米契爾曾向媒體表示自己還有「未完成的任務」：「我對克里夫蘭這座城市感到抱歉，以被橫掃的方式結束賽季感覺糟透了。但我去年就說過，我現在要再說一次：我們會回來的。我們會做好準備，我們會充滿飢渴，而且我們會全神貫注。」帶著這份信念，當米契爾一取得續約資格，騎士隊老闆吉爾伯特（Dan Gilbert）和籃球營運總裁奧特曼（Koby Altman）便立刻與他及其經紀人布朗（Austin Brown）展開對話，雙方迅速達成共識，對於球隊未來的發展方向保持高度一致。值得一提的是，米契爾近年來在騎士隊的陣容建構上扮演了吃重的角色，這項影響力在今年夏天仍在持續發酵。消息人士透露，如果超級巨星詹姆斯（LeBron James）決定重返克里夫蘭與米契爾聯手，米契爾將會張開雙臂熱烈歡迎。目前騎士隊與邁阿密熱火、金州勇士、費城76人及明尼蘇達灰狼等隊，同為爭奪詹姆斯的領跑者之一。在效力騎士隊的4個賽季中，米契爾年年入選全明星賽（生涯累積7次），並3度入選年度最佳陣容（2025年第一隊，2023年與2026年第二隊）。在克里夫蘭期間，他場均能繳出26.7分、5.3次助攻和4.6個籃板的優異數據，帶領這支曾連續4年無緣季後賽的球隊，年年穩步闖入季後賽，徹底奠定了他作為球隊新世代基石的地位。