我是廣告 請繼續往下閱讀

▲印度板球球星哥利（Virat Kohli）是國家隊隊長，曾被ESPN及富比士評為世界最知名及印度最有價值的運動員之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）個人Instagram追蹤人數突破5500萬，迅速打開知名度。不過哈蘭德還排不進全球前5位追蹤人數最多的運動員，前2名是足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi），板球運動員哥利（Virat Kohli）則穩坐第3名，不禁讓人好奇，全球有多少人在看板球。根據統計，板球全球觀賽人口約25億，僅次於足球，且在印度、巴基斯坦等南亞地區近乎宗教般的狂熱，被視為全球第2大運動。挪威國家隊自1998年以來、相隔28年重返世界盃，當家球星哈蘭德絕對是本屆聲量暴漲最多的球星，這位效力於英超曼徹斯特城的頂級前鋒，首度參與世界盃會內賽，從小組賽就讓球迷見識到他優異的體能條件、速度、站位以及射門效率。16強對巴西之戰，哈蘭德下半場踢進2球，出賽4場累積7顆進球，並列射手榜首位。哈蘭德也憑藉著個人球技及其魅力，收穫不少新球迷，個人Instagram追蹤人數突破5500萬，曝光度也因此大增，成為本季世界盃最受矚目的球星之一。雖然哈蘭德擁有5000萬Instagram追蹤人數，但還排不進前5名。截至2026年6月，全球前5位追蹤人數最多的運動員，分別是葡萄牙球星C羅的6.7億；第2名由阿根廷球王梅西的5.1億拿下；第3名則是印度板球選手哥利的2.7億；第4名是巴西球星內馬爾（Neymar，2.3億）；第5名則是NBA巨星詹姆士（LeBron James，1.5億）。前5名中有3人是足球員，板球員、籃球員各1人，其中足球作為全球最受歡迎的運動，前2名由C羅、梅西拿下無庸置疑。至於第3名的哥利，他是印度板球國家隊隊長，曾被ESPN及富比士評為世界最知名及印度最有價值的運動員之一，加上板球擁有強大的歷史文化底蘊，以及大英國協的推廣，在印度、巴基斯坦等南亞地區近乎宗教般的狂熱，全球觀賽人口約25億，僅次於足球。此外，板球被列為2028年洛杉磯奧院地主國選辦項目之一，自1900年後，相隔128年再度重返奧運舞台。板球是一項由2隊各11名球員參與的球棒類運動，分為進攻（擊球）與防守（投球與守備）方。雙方輪流擔任攻守方，目標是爭取比對手獲得更多得分。板球比賽長度依賽制而定，常見的「T20」僅需數小時，而傳統對抗賽則可長達數天。