我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任世芯-KY獨董，由於也是國泰投信董事，因內部申報問題，國泰投信誤踩「利害關係人」交易，造成近10億元損失，金管會也展開金檢，只是結果尚未出爐，不僅郭明鑑已請辭國泰世華銀行董事長，國泰金控今（7）日也代子公司國泰投信發布重訊公告，張雍川辭任總經理，並於明日生效，由資深副總經理鄭立誠暫代其職務。國泰金也代張雍川轉達，以「督導不周」理由主動請辭，並向各界致上最深的歉意。回顧這整起風暴，起因時任國泰世華銀行董事長郭明鑑，同時也是國泰投信董事，因兼任世芯 - KY獨董，內部發生申報問題，國泰投信誤踩利害關係人交易，旗下8檔共同基金及全委帳戶持有世芯股票，造成近10億元損失。郭明鑑第一時間只先請辭國泰投信董事，也引發國泰金董事長蔡宏圖的親弟弟蔡鎮宇不滿，衝進公司與郭明鑑發生肢體衝突。隨後，郭明鑑才請辭了國泰世華董事長及國泰金及子公司所有董事職位，並婉拒國泰金資深顧問職務。國泰金總經理李長庚日前也率領國泰世華銀行、國泰人壽、國泰產險及國泰證券總經理及國泰投信副總經理暨發言人，向外界鞠躬致歉，強調會虛心接納批評，並祭出高管兼職新制、全力引進外部顧問提升內控管理。為釐清責任，金管會也展開金檢，原本只鎖定國泰投信，之後擴大至國泰金旗下5家子公司。只是，金檢結果還沒出來，國泰投信人事就出現異動，繼投資長蔡宜芳傳出轉戰南山人壽接掌投資長大位，今日國泰金更代國泰投信公告，張雍川辭任總經理，並於明日生效，由資深副總經理鄭立誠暫代其職務。國泰金也代張雍川轉達，以「督導不周」理由主動請辭，並向各界致上最深的歉意。