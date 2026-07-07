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亞洲股市週二全面下挫，美股7日早盤科技股也全面走低，費城半導體指數重挫660點，記憶體族群表現慘烈，美光重摔逾7%。美股主要指數7日開盤，截止至台灣時間晚間9時40分，道瓊工業指數小漲120點或0.23%、那斯達克指數下跌215點或0.82%、標普500指數小跌17點或0.23%、費城半導體指數大跌660點，跌幅超過5%。個股部分，台積電ADR股價下跌3%、輝達下跌2%，股價快跌破190元、英特爾重挫6%；記憶體族群股價頹勢不止，美光重摔7%、SanDisk跌幅更達8%。根據CNBC報導，人工智慧交易的下跌壓力始於亞洲市場。韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌近5%，記憶體晶片製造商三星電子股價下跌近7%。儘管三星電子公佈第二季利潤大幅成長，但市場對支出和需求的擔憂掩蓋了這一增長。eToro市場分析師Zavier Wong表示，這幾個月來，這支股票的股價已經反映了市場預期，也就將迎來一個歷史性的單季表現，而當最終公佈的數據證實業績顯著，但並未超出市場預期時，買入者並沒有獲得太多回報。這更像是對業績的確認，而確認正是人們賣出的原因。報導提到，記憶體價格漲得太高，加劇了人們對需求的擔憂。同時，三星的競爭對手，SK海力士本週即將以ADR（美國存託憑證）形式在那斯達克上市，將成為市場焦點。