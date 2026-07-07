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效力西武獅的台灣好手林安可，今（7）日交手樂天金鷲擔任先發第7棒、指定打擊，單場雙安還貢獻勝利打點，幫助西武獅以6：1贏球。回顧他本季日職表現，上一次在一軍敲出安打，已經要追溯至5月10日，上一次雙安則是5月5日，當時的對手就是福岡軟銀的徐若熙。林安可6月30日重返一軍，但此前2場出賽合計7打數無安打還吞4K，僅靠1次保送上壘，本場面對樂天金鷲再度先發出賽，終於用打擊回報教練團信任。雖然首打席遭到樂天金鷲強投莊司康誠指叉球三振，但林安可第二打席就討回顏面，在1出局隊友石井一成安打攻占得點圈情況下，林安可鎖定一顆140公里外角指叉球，敲出右外野扎實安打，助隊先馳得點。這支安打是林安可繼5月10日後，首次在一軍敲安，最後一打席，林安可又從中込陽翔手中敲出中外野一壘安打，單場雙安貢獻，是繼5月5日交手軟銀鷹，從徐若熙手中敲出2安打後，睽違63天再度於一軍有雙安演出西武獅本場靠王牌平良海馬主投5局狂飆7K被敲4安無失分，搭配林安可勝利打點與石井一成三分砲助威，終止球隊7連不勝的低潮。