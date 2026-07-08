根據星巴克官網，7月8日至7月10日，今起連3天「星巴克買一送一」集團同慶好友分享日活動，全台門市咖啡優惠「免聯名卡」，櫃檯直接買就有好康；星巴克表示，Bearista草莓小熊玻璃杯新品來了，和足球小熊玻璃TOGO冷水杯變成情侶對杯太可愛。85度C表示，周三黑糖珍珠日「第二杯半價」優惠一次整理。
星巴克：買一送一今起喝3天！全台門市「免聯名卡」咖啡優惠
星巴克最新優惠活動，2026年7月8日（三）至7月10日（五），活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
為什麼這次「星巴克買一送一」值得關注？因為這是久違、幾乎全台門市都有的好友分享日活動，相當於今起連續3天，不用uniopen聯名卡、只要在櫃檯直接買，就能享受「星巴克買一送一」咖啡優惠。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克「草莓小熊」玻璃杯新品！世界盃情侶熊好萌
繼Bearista「足球小熊玻璃T
OGO冷水杯」後，星巴克再度開賣「草莓小熊玻璃TOGO冷水杯」新品，戴上白色休閒帽、搭配超大一顆粉紅草莓吸管防塵塞；推薦兩瓶放在一起，簡直情侶對杯有夠可愛。
85度C：周三黑糖珍珠日「第二杯半價」優惠！
85度C表示，今7月8日周三黑糖珍珠日優惠活動，爽喝黑糖珍珠系列「第二杯半價」！包括：黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶。
提醒大家，優惠限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克最新優惠活動，2026年7月8日（三）至7月10日（五），活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
為什麼這次「星巴克買一送一」值得關注？因為這是久違、幾乎全台門市都有的好友分享日活動，相當於今起連續3天，不用uniopen聯名卡、只要在櫃檯直接買，就能享受「星巴克買一送一」咖啡優惠。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
繼Bearista「足球小熊玻璃T
85度C表示，今7月8日周三黑糖珍珠日優惠活動，爽喝黑糖珍珠系列「第二杯半價」！包括：黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶。
提醒大家，優惠限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。