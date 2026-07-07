大樂透第115000068期今（7）日晚間開獎，頭獎高達5.4億。但根據台彩公司晚間10點公布派彩結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續17期槓龜下期(7月10日)預估銷售2.1~2.3億元，頭獎累積金額預估上看5.9億元，為今年最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出3組，最後7組將於下期續開。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行。
大樂透連17槓頭獎衝上5.9億！端午加碼百萬紅包送3組
今（7）日大樂透5.4億元頭獎未送出，邁入連17槓，台彩表示下期頭獎獎金上看5.9億元，為今年最高頭獎總獎金。
7月7日大樂透端午加碼百萬紅包部分，10組中開出3組，總中獎注數為3注，3組皆為單注中獎，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於次期(7月10日)繼續加開。
🟡7月7日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
臺北市士林區文林路147號－飛來發彩券行
臺中市太平區樹孝路59號1樓－聚來發彩券行
臺中市沙鹿區興仁里大同街14號1樓－超吉發彩券行
🟡7月7日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：08、13、15、18、19、42，特別號37。
49樂合彩：08、13、15、18、19、42。
今彩539：09、21、24、27、34。
39樂合彩：09、21、24、27、34。
3星彩：1、2、5。
4星彩：5、3、4、7。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今（7）日大樂透5.4億元頭獎未送出，邁入連17槓，台彩表示下期頭獎獎金上看5.9億元，為今年最高頭獎總獎金。
7月7日大樂透端午加碼百萬紅包部分，10組中開出3組，總中獎注數為3注，3組皆為單注中獎，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於次期(7月10日)繼續加開。
臺北市士林區文林路147號－飛來發彩券行
臺中市太平區樹孝路59號1樓－聚來發彩券行
臺中市沙鹿區興仁里大同街14號1樓－超吉發彩券行
大樂透獎號：08、13、15、18、19、42，特別號37。
49樂合彩：08、13、15、18、19、42。
今彩539：09、21、24、27、34。
39樂合彩：09、21、24、27、34。
3星彩：1、2、5。
4星彩：5、3、4、7。
※派彩結果以台彩官網資料為主。