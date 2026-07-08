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▲巨大精靈球可向上掀開，內部重現大木博士研究所與寶可夢對戰場景，兼具展示與互動玩法。（圖／翻攝自 LEGO）

巨大精靈球暗藏機關 打開變成研究所與對戰場

▲盒組收錄赤紅、大木博士、綠衣訓練家，以及皮卡丘、伊布等角色，皮卡丘與伊布採全新開模設計。（圖／翻攝自 LEGO）

赤紅、大木博士全收錄 皮卡丘、伊布全新開模

▲樂高將經典精靈球化身可開闔模型，完整還原第一世代玩家熟悉的大木博士研究所與寶可夢對戰場景。（圖／翻攝自 LEGO）

樂高（LEGO）與寶可夢（Pokémon）合作系列又有新作曝光！全新成人收藏系列 「Iconic Trainer Moments：Poké Ball（72154）」，以巨型「精靈球」為主題，外觀高度還原經典寶可夢道具，打開後更是別有一番天地，豐富內容引發全球玩家熱烈討論。繼今年首波皮卡丘、伊布、噴火龍等盒組廣受歡迎後，樂高與寶可夢再推出系列新作，首次加入人偶劇情場景設計，將經典的大木博士研究所濃縮進巨型精靈球內，不少玩家認為比過去單純展示模型更具收藏與把玩價值，也期待 LEGO 能盡快正式公布上市時間與全球販售資訊。新盒組編號72154，名稱為 Iconic Trainer Moments：Poké Ball，總積木數達2386片，定位為18歲以上成人收藏，整體以巨型「精靈球」打造樂高模型，放置於森林造景底座之上。模型的最大亮點是球體可向上掀開，內部藏有完整的「情境互動」樂高模型，包括大木博士研究所以及寶可夢對戰草地，可活動的開關結構，讓展示模式與遊玩模式兼具，樂高讓經典精靈球不只是擺飾，更化身成充滿回憶的寶可夢世界。除了巨型精靈球外，盒組還收錄多位經典角色，包括第一世代主角赤紅（Red）、大木博士、一名綠衣訓練家，以及皮卡丘、伊布兩隻人氣寶可夢。其中皮卡丘與伊布皆採用全新開模零件打造，造型更加貼近原作，而研究所內也重現研究桌、精靈球展示區等細節，搭配草地對戰場景，完整還原第一世代玩家最熟悉的冒險起點。目前LEGO尚未公開此款商品售價，網路玩家預估盒組售價將高達259.99歐元（約新台幣9500元），除此之外，樂高玩家社群也流傳亞洲市場首波可能僅由韓國代理販售，因此若透過代購入手，價格可能落在新台幣1.2萬至1.4萬元左右，實際販售地區及上市資訊仍有待正式公告。