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統一獅5：0中信兄弟

樂天桃猿5：3富邦悍將

林立炸裂敲本季首轟！單場貢獻4打點逆轉富邦

中華職棒本週首戰，中信兄弟鄭浩均遭朱迦恩、蘇智傑全壘打狙擊，黃衫軍中心打線也全數熄火，此役全隊僅3人敲出4安打遭到統一獅完封。富邦悍將今日雖率先取得分數，但林栚呈遭林力兩分砲轟，張奕單局3保送後被林立敲出帶有勝利打點的內野安打，終場遭3：5逆轉。⚾️7/7中職戰果：統一獅今日在台南亞太主場迎戰中信兄弟，雙方分別推派喬登與鄭浩均先發，雙方前3局雖都有打者上壘但皆無功而返。4局下新秀王翾祐安打上壘後，下一棒的朱迦恩狙擊鄭浩均，敲出2分砲。5局下亞太王蘇智傑再補上一發陽春彈。第8局面對兄弟投手謝榮豪，潘傑楷保送上壘後朱迦恩、陳重羽都敲出一壘安打，陳聖平也選到保送後兄弟換投，邱智呈在滿壘局面從曾品洋手中敲出內野安打，把領先拉開至5：0。反觀中信兄弟打線被統一投手封鎖，此役僅張仁瑋、岳東華、高宇杰敲出共計4安打，中心打線完全熄火，終場遭到0：5完封。富邦悍將對上樂天桃猿，悍將第5局先突破艾菩樂投球，2安打換回 1分。第6局劉俊豪靠保送上壘後，張育成、王苡丞都敲出安打，富邦取得3：0領先。但樂天打線第7局開始反攻，面對林栚呈，劉子傑率先敲安上壘，馬傑森長打追回1分，接著林立擊出個人本季首轟，帶有2分打點的全壘打將比數扳平至3：3。第8局富邦換上張奕登板，但張奕控球狀況失準，單局投出3次保送，自製滿壘炸彈後被林立敲出帶有2分超前打點的內野安打，遭樂天超前將比數逆轉。富邦雖在9局下一度燃起反攻火苗，董子恩和戴培峰安打攻佔二、三壘，但劉俊豪最終打出滾地球，終場讓樂天5：3帶走勝利。