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▲德羅贊在2025-26賽季，他先發出賽 77場，場均繳出18.4分、4.1助攻、2.9籃板與1.0抄截，三分球命中率為32%（圖／美聯社／達志影像）

▲當初詹姆斯傳出離開洛杉磯湖人的消息時，勇士一度被視為強力競爭者，但近期勇士陣營卻顯得異常安靜。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊目前正密切關注超級巨星詹姆斯（LeBron James）的自由市場動向，但球團並未將雞蛋全放在同一個籃子裡，已開始擬定備案。根據ESPN勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）隨著沙加緬度國王隊裁掉老將德羅贊（DeMar DeRozan），這位身價曾達7300萬美元的球星，已成為勇士在自由市場上的潛在目標。勇士努力追求詹姆斯，但球隊在競爭者中並不佔優勢，根據ESPN記者史萊特在《SportsCenter》節目中的報導，若詹姆斯最終選擇加盟其他球隊，勇士將會把目光轉向德羅贊。史萊特指出：「對我來說，當詹姆斯做出決定後，德羅贊將成為『後詹皇市場』最重要的骨牌之一。聯盟中許多未能爭取到詹姆斯、但仍急需側翼老將戰力的球隊，都會將目標轉向他。我已經得到消息，勇士會在未來幾天內對他進行評估，特別是如果他們沒有得到詹姆斯的話。」勇士目前仍在苦等詹姆斯的最終決定。當初詹姆斯傳出離開洛杉磯湖人的消息時，勇士一度被視為強力競爭者，但近期勇士陣營卻顯得異常安靜，他們將面臨是否該盡早轉向其他自由球員（如德羅贊）的抉擇。《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）在報導中分析：「對勇士而言，要得到詹姆斯的承諾一直像是一次『孤注一擲（Hail Mary）』。對於總管小鄧利維（Mike Dunleavy）和他的團隊來說，最大的挑戰在於：當所有人都在等待詹姆斯的決定時，他們感興趣的其他自由球員正逐漸從市場上被買走。」德羅贊上一份合約為3年7370萬美元。在2025-26賽季，他先發出賽 77場，場均繳出18.4分、4.1助攻、2.9籃板與1.0抄截，三分球命中率為32%。目前尚未可知他在自由市場上能獲得多大的合約，以及勇士會展現多強的企圖心。此外，這場漫長的「等待遊戲」也牽動著勇士老臣格林（Draymond Green）的未來。弗里德爾補充道：「勇士高層願意等待詹姆斯的決定。但無論詹皇來不來，下一個最有趣的問題是：目前仍是自由球員的格林，下個賽季甚至未來的動向究竟會如何？」兩人的未來走向，似乎都與詹姆斯的最終決定息息相關。