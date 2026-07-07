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強烈颱風「巴威」正朝向台灣東方海面及日本沖繩南方前進，對於台灣和沖繩地區產生威脅。由於暴風圈極大，挾帶極為強勁的風勢，日本氣象專家提醒，沖繩部分島嶼可能會被颱風中心風力最強的區域掃過，很可能會出現超越以往經驗的強烈暴風。根據NHK報導，針對目前正處於「大型且非常強烈」狀態的第九號颱風巴威，熟悉颱風機制的氣象專家示警，該颱風是極度危險的颱風，將對先島群島（琉球群島最南部）造成嚴重災情，呼籲當地民眾務必提前做好防颱準備。名古屋大學與橫濱國立大學教授坪木和久指出，由於巴威颱風預計接下來仍會通過海面水溫偏高的海域，因此很可能在強度幾乎沒減弱太多的情況下逼近先島群島。坪木教授表示，該颱風會伴隨強大暴風侵襲，其危險程度堪比2003年對先島群島造成重創的第14號颱風（梅米颱風），先島群島周邊接下來可能會被颱風中心風力最強的區域掃過，即使這些地區平時對颱風習以為常，這次也有可能出現超越以往經驗的強烈暴風，民眾必須對暴風與大雨保持高度警戒。坪木教授分析，在聖嬰現象影響下，颱風更容易生成在比往常更偏東側的海域，這導致該颱風在海面水溫極高的海域中移動了相當長的距離，因而獲得充足能量、發展得極為強烈。專家也提醒，颱風在接近沖繩後可能持續北上朝中國方向前進。然而，即使颱風並未直接中心登陸或逼近日本本土，其引導的龐大水氣仍可能順著西風大量移入，進而引發局部性的大雨。日本民間氣象組織日本氣象協會也提醒，預計10日（週五）至11日（週六）期間最接近沖繩地區，並保持強大強度。當地民眾應高度警戒強風、巨浪，預計沖繩將遭遇強風，部分房屋可能因此倒塌。