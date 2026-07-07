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受到氣候變遷影響，全球極端高溫事件發生頻率持續增加，歐洲熱浪侵襲甚至造成數千人死亡。金管會今（7）日表示，已核准南山人壽自主開發、全台首張針對高溫設計的微型健康保險的試辦，若因中暑等熱傷害事故而住院，將可獲得定額保險金新台幣1萬元，並已在7月1日正式試辦，首波選定農業大縣、高齡人口眾多的台南市，為弱勢族群在高溫炎夏中撐起經濟保護傘。金管會保險局副局長蔡火炎說明，根據現行《保險業辦理微型保險應注意事項》規定，微型保險原則上僅限「人壽保險」與「傷害保險」，並未包含「健康保險」。不過，南山人壽為擴大對弱勢族群的保障，積極提出業務試辦申請，透過行政規則的突破，保險局已核准「南山人壽團體微型熱傷害住院關懷健康保險」試辦業務，也成為國內微型保險引入健康險機制的創新案例。南山人壽也在7月正式試辦，首波經評估後鎖定台南市，保障對象聚焦2大類特定弱勢族群，一、符合《社會救助法》規定的低收入戶或中低收入戶家庭成員；二、符合《老人福利法》規定，領取中低收入老人生活津貼的長者。由於採團體險形式辦理，保險期間為1年。此外，為減輕弱勢族群負擔，將由特定社福團體擔任要保單位，並由社福團體全額負擔保費，符合資格的被保險人完全不需支付任何費用，而且因屬於團體險，全體被保險人均適用「單一費率」。至於理賠條件，被保險人若因中暑、熱衰竭、熱暈厥、熱痙攣等特定熱傷害事故，經醫師診斷必須「住院治療」，保險公司將提供定額1萬元的「熱傷害住院關懷保險金」。