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近期計畫前往日本東京旅遊的民眾要注意了！東京繁華商圈池袋近日驚傳離奇「隨地大便事件」，剛在6月30日盛大開幕的友都八喜（Yodobashi）池袋店，竟在短短幾天內連續兩度遭到不明人士「排泄物襲擊」，排泄物還隨著人流與鞋底一路沿地板踩踏噴濺開來。更詭異的是，這波惡臭風暴隨後竟一路蔓延到隔壁的東武百貨食品街，至今兇手仍未落網，讓日本網友崩潰直呼「這根本是糞便恐怖攻擊」！根據日本社群論壇爆料，這起惡臭事件的頭號受害者，就是剛進駐池袋原西武百貨舊址的連鎖家電品牌「友都八喜」。本月4日，館內從1樓電扶梯一路到3樓，首度驚傳遭人蓄意「邊走邊拉」，大量排泄物隨著人潮與鞋底被踩踏得到處都是，波及範圍相當廣。沒想到隔天（5日），賣場4樓竟又遭遇第二波糞便襲擊，更慘的是，當天賣場還正好碰上局部停電，大批目擊網友崩潰表示，當時所有人都得在一片漆黑的館內一邊摸索前進，一邊拼命祈禱自己不會踩到地雷。雖然店家緊急將空氣清淨機開到最大風速全力搶救，但直到6日，仍有不少搭乘電梯與電扶梯的顧客反映，「空氣中瀰漫著揮之不去的異味」，讓人相當困擾。然而，這場荒謬的「生化危機」並未隨著店家緊急清理而落幕。有日本網友在社群平台X上進一步爆料，指出受到波及的池袋店家正持續增加，除了友都八喜連續兩度遇襲外，連鎖遊樂場「GIGO總本店」，甚至是深受貴婦與觀光客喜愛的「東武百貨池袋店」地下食品街，隨後也傳出地板上被抹滿大量糞便的離譜情況。現場店員拿著抹布與水桶狼狽清理的畫面，隨即在網路上瘋傳，引發熱議。由於受害店家全都集中在池袋車站周邊，加上警方至今仍未逮到嫌犯，外界紛紛懷疑，這究竟是同一人所為的惡作劇，還是後續出現「模仿犯」跟風作案。不過，也有理性的日本網友點出這波事件背後的關鍵問題，直指友都八喜這次雖然搶先開幕、賣場面積極大，但廁所配置卻大幅縮減，導致開幕人潮混亂之際，大批民眾根本來不及排隊上廁所，才會釀成這波「大型悲劇」在店內接連爆發。