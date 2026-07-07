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中國湖北黃岡6日晚間驚傳龍捲風襲擊，多地出現雷暴大風，釀成嚴重災情。其中一名張姓男子，家中窗戶竟被強風活活吹爆，整個人直接從12樓被捲出屋外，墜落至社區綠化帶，目前仍在加護病房搶救中，傷勢危急。黃岡市黃州區官方最新通報，這波災害目前已造成4人死亡、1人失聯，另有173人住院治療，災情相當慘重。根據《瀟湘晨報》報導，黃岡市民汪先生透露，這名重傷的張先生正是自己的小舅子，一家人住在玲瓏家園社區。6日晚間8時左右，張先生原本人在自家客廳，未料強風竟突然灌入屋內，家中窗戶連同玻璃、窗框整片被硬生生吹飛，就連客廳內的沙發、壁櫃、餐桌等家具，也全數被強風捲走，畫面相當驚悚。事發後，住在同一社區的張先生表哥多次撥打電話都無人接聽，趕緊衝到家中查看，卻發現張先生早已不見蹤影，所幸妻子與孩子當時待在臥室內，情況相對穩定無大礙。家人最終在樓下綠化帶尋獲張先生，當時他已陷入昏迷、僅剩微弱呼吸，緊急送醫後，目前仍在加護病房搶救中，情況不容樂觀。汪先生形容，自己在黃岡多年，從未見過如此猛烈的雷暴大風，「整棟樓從上到下，南向和北向窗戶幾乎全沒了，窗戶、窗框都被吹走，屋裡的壁櫃、沙發、茶几、餐桌、椅子也瞬間不見，感覺整棟樓像被掏空一樣」，形容當下場景相當駭人。由於社區內多處仍有空調外機、窗框等物件懸掛半空中，隨時有墜落砸傷路人的風險，目前整棟樓已被封控管制。當地政府與社區雖已提供安置房供受災住戶暫住，但張先生一家目前仍守在醫院陪伴治療，暫時尚未前往入住安置處所。汪先生進一步透露，黃岡市中心醫院白潭湖大別山主院區目前已收治大量傷者，骨科與重症監護室量能承受相當大壓力。院方也證實，確實已接收多名因強風受傷送醫的市民。湖北省應急管理廳7日凌晨發布最新消息指出，6日晚間湖北東部多地遭強對流天氣侵襲，19時至23時期間，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地陸續出現雷暴大風，共53個鄉鎮風力達到8至13級，其中2個鄉鎮更飆破13級強度，部分鄉鎮確認出現龍捲風，威力驚人。黃岡市黃州區應急管理局進一步通報，6日20時10分至20時30分短短20分鐘內，黃州區遭遇強對流天氣猛烈侵襲，目前已造成4人死亡、1人失聯，173人因傷住院，其中包含8名重症患者、5名危重症患者，情況相當緊急。當地已緊急轉移受災群眾269人，部分投靠親友暫住，部分則安置於賓館，另有大量房屋屋頂、道路、樹木及農田受損，災後復原工作仍在持續進行中。