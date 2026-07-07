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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）「維京軍團」挪威在16強淘汰賽擊退巴西，闖入隊史首次8強賽，將在7月12凌晨5點對決英格蘭。不過在拚4強門票前，卻傳出多位選手身體狀況出現問題，據挪威媒體《Dagbladet》報導，由於頻繁移動加上環境變化，選手毫無喘息機會，也導致部分選手出現咳嗽症狀。挪威選手的健康狀況是否會是8強戰的變數，值得後續觀察。挪威國家隊相隔28年重返世界盃舞台，擁有哈蘭德（Erling Haaland）、厄德高（Martin Ødegaard）、雷爾森（Julian Ryerson）等「黃金世代」超強戰力，不僅小組賽出線，還連過32強象牙海岸以及16強的巴西，隊史首度挺進8強，台灣時間7月12日凌晨5點將交手「三獅軍團」英格蘭。不過開賽前卻傳出壞消息，據挪威媒體《Dagbladet》報導，挪威多名球員身體狀況出了問題，已有多名成員反映體能下滑。前鋒拉爾森（Jørgen Strand Larsen）在開幕戰前夕缺席了訓練，總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）本人在法國之戰後的記者會上也有嚴重的咳嗽，引發了外界擔憂。除此之外，後衛佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）最近也未能正常參與球隊訓練。索爾巴肯將這種現象的主因歸咎於「辛苦的移動行程」，並無奈表示，「其實只有拉爾森發了高燒，但球隊內部普遍蔓延著咳嗽等症狀。冷氣、頻繁的飛行、環境變化等都是原因。50多個人一起打包行李集體移動，如果什麼事都沒發生，那才更奇怪。」《Dagbladet》指出，挪威隊在世界盃期間正持續進行著毫無喘息機會的移動。他們從波士頓開始，途經紐澤西、再回到波士頓、達拉斯，隨後又前往紐澤西，消化了極其嚴酷的移動行程。更雪上加霜的是，為了迎接12日與英格蘭的決戰，他們必須再次搭乘長途飛機前往邁阿密，因此球隊目前的體力與體能管理，正被要求給予格外的注意。