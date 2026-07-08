真人版《魔女宅急便》音樂劇即將於7/10登上台灣舞台，日本空運來台的舞台佈景、道具與服裝皆已抵達臺北國家戲劇院，台日團隊共同展開進場工程。主演山戶穗乃葉、北川拓實與高木郁也驚喜現身台北東區，搶先朝聖期間限定打卡裝置，為開演前掀起一波魔女旋風。
日本團隊進駐國家戲劇院 拜乖乖祈求演出順利
《魔女宅急便》音樂劇將於7月10日至19日在臺北國家戲劇院演出，7月24日至8月2日於臺中國家歌劇院演出。隨著日本空運來台的舞台佈景、戲服及道具陸續抵達，劇組也同步展開舞台架設、燈光定位及服裝整理等工作，為正式演出做準備。
日本劇組入境隨俗，依照台灣劇場傳統舉行拜拜儀式，祈求演出平安順利、舞台設備及飛行機關運作無虞。供桌上除了水果、供品外，最吸睛的莫過於象徵機器「乖乖運作」的綠色乖乖，讓日本團隊體驗一波台灣的特色文化。
首度體驗台灣拜拜 音樂總監聽「乖乖、畫烏龜」超驚奇
全新製作版音樂總監小島良太首度參與台灣劇場拜拜儀式，他表示，日本也有祈福文化，但多半遵循神道教傳統，與台灣燒香祭拜的形式截然不同。
得知綠色乖乖象徵機器設備順利運作後，小島良太直呼十分有趣，更在聽見劇場界還有「畫烏龜」祈求不要下雨、票房長紅等習俗時，忍不住驚呼「那我希望這次舞台上的魔法一切順利！」
主演朝聖東區打卡點 看到自己登上大螢幕全掏手機
除了劇組進場外，飾演「琪琪」的山戶穗乃葉、「蜻蜓」的北川拓實及「小琪琪」高木郁，也特地前往遠東SOGO忠孝館，體驗《魔女宅急便》期間限定打卡場景。三人戴上琪琪招牌紅色蝴蝶結、坐上飛天掃帚拍照，重現經典飛行畫面。
有趣的是，當他們抬頭發現SOGO戶外大型電視牆正播放《魔女宅急便》音樂劇宣傳影片時，全員立刻興奮歡呼，紛紛拿出手機錄影留念。山戶穗乃葉笑說，第一次看到這麼大型的主題布置，真的很驚喜，北川拓實則表示，一想到未來會有許多粉絲到現場拍照，就覺得十分開心。
台灣限定周邊搶先開箱 主演大讚「卡哇伊」
三位主演也提前開箱台灣限定紀念商品，看到隨身鏡、小提袋、馬克杯等周邊頻頻直呼「卡哇伊」。北川拓實表示最想帶隨身鏡回日本，高木郁則最喜歡實用的小提袋，山戶穗乃葉秒選馬克杯，自曝平時很愛喝熱湯，希望彩排、正式演出期間都能使用。
談到即將展開為期一個月的台灣巡演，山戶穗乃葉表示，希望每位觀眾都能從琪琪身上找到自己的影子，看完演出後心裡感到溫暖，北川拓實則希望觀眾透過琪琪一路成長的故事，獲得面對生活的勇氣與力量。
🟡《魔女宅急便》音樂劇演出資訊
📌台北場
■地點：臺北國家戲劇院
■日期：7月10日至7月19日
📌台中場
■地點：臺中國家歌劇院
■日期：7月24日至8月2日
📌演出語言：日文發音、中文字幕
📌演出長度：約130分鐘（含20分鐘中場休息）
📌購票資訊：MNA售票網
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《魔女宅急便》音樂劇將於7月10日至19日在臺北國家戲劇院演出，7月24日至8月2日於臺中國家歌劇院演出。隨著日本空運來台的舞台佈景、戲服及道具陸續抵達，劇組也同步展開舞台架設、燈光定位及服裝整理等工作，為正式演出做準備。
日本劇組入境隨俗，依照台灣劇場傳統舉行拜拜儀式，祈求演出平安順利、舞台設備及飛行機關運作無虞。供桌上除了水果、供品外，最吸睛的莫過於象徵機器「乖乖運作」的綠色乖乖，讓日本團隊體驗一波台灣的特色文化。
全新製作版音樂總監小島良太首度參與台灣劇場拜拜儀式，他表示，日本也有祈福文化，但多半遵循神道教傳統，與台灣燒香祭拜的形式截然不同。
得知綠色乖乖象徵機器設備順利運作後，小島良太直呼十分有趣，更在聽見劇場界還有「畫烏龜」祈求不要下雨、票房長紅等習俗時，忍不住驚呼「那我希望這次舞台上的魔法一切順利！」
除了劇組進場外，飾演「琪琪」的山戶穗乃葉、「蜻蜓」的北川拓實及「小琪琪」高木郁，也特地前往遠東SOGO忠孝館，體驗《魔女宅急便》期間限定打卡場景。三人戴上琪琪招牌紅色蝴蝶結、坐上飛天掃帚拍照，重現經典飛行畫面。
有趣的是，當他們抬頭發現SOGO戶外大型電視牆正播放《魔女宅急便》音樂劇宣傳影片時，全員立刻興奮歡呼，紛紛拿出手機錄影留念。山戶穗乃葉笑說，第一次看到這麼大型的主題布置，真的很驚喜，北川拓實則表示，一想到未來會有許多粉絲到現場拍照，就覺得十分開心。
三位主演也提前開箱台灣限定紀念商品，看到隨身鏡、小提袋、馬克杯等周邊頻頻直呼「卡哇伊」。北川拓實表示最想帶隨身鏡回日本，高木郁則最喜歡實用的小提袋，山戶穗乃葉秒選馬克杯，自曝平時很愛喝熱湯，希望彩排、正式演出期間都能使用。
談到即將展開為期一個月的台灣巡演，山戶穗乃葉表示，希望每位觀眾都能從琪琪身上找到自己的影子，看完演出後心裡感到溫暖，北川拓實則希望觀眾透過琪琪一路成長的故事，獲得面對生活的勇氣與力量。
📌台北場
■地點：臺北國家戲劇院
■日期：7月10日至7月19日
📌台中場
■地點：臺中國家歌劇院
■日期：7月24日至8月2日
📌演出語言：日文發音、中文字幕
📌演出長度：約130分鐘（含20分鐘中場休息）
📌購票資訊：MNA售票網