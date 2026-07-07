他也在影片中解釋，為了實踐當年離隊時的暖心承諾，他已經與暴龍簽下一紙象徵性的「一日合約」，回到他成名與奪冠的起點，正式以暴龍球員的身分榮退。

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「多倫多就是我的家。我知道可能會有離開的一天，但我保證，當我決定要結束職業生涯的那一天，我一定會回到這裡，以暴龍球員的身分退休。」

曾在2019年率領多倫多暴龍奪下隊史首座NBA總冠軍的全明星控衛「小鋼砲」洛瑞（Kyle Lowry），於稍早台灣時間21點，於個人社群正式宣布結束長達20年職業生涯。現年40歲的洛瑞於2006年選秀首輪24順位被選中，生涯前幾年曾效力於灰熊與火箭，直到2012年轉戰多倫多後，才真正迎來生涯巔峰。在效力暴龍的9個賽季中，他繳出場均17.5分、7.1助攻、4.9籃板及1.5抄截球星級數據，不僅連續6年入選全明星賽，更是暴龍隊史三分王、助攻王與抄截王。洛瑞2019年與雷納德（Kawhi Leonard）攜手，捧起暴龍隊史首座、也是唯一一座總冠軍獎盃。在暴龍開啟重建後，他曾轉戰熱火並短暫效力家鄉球隊76人，但他始終將多倫多視為第2個家。2021年離開暴龍時，洛瑞就在《The Players' Tribune》承諾：如今他也與暴龍簽下一日合約，兌現當年承諾。知情人士透露，洛瑞今日的退休宣傳只是第一步，隨著2026-27年球季展開，暴龍球團將會有一系列向這位隊史最佳後衛致敬的活動，更計畫在例行賽期間，於主場舉行球衣退休儀式。屆時洛瑞「7號」戰袍將成為繼「飛人」卡特（Vince Carter）的15號球衣後，暴龍隊史第2件高掛球場上空的傳奇背號。出生日期：1986年3月25日（40歲）綽號別稱：蘿莉、小鋼炮身高體重：183公分、94公斤場上位置：控球後衛選秀順位：2006 年首輪第 24 順位（曼菲斯灰熊）效力球隊：曼菲斯灰熊（2006-2009）、休士頓火箭（2009-2012）、多倫多暴龍（2012-2021）、邁阿密熱火（2021-2024）、費城 76 人（2024-2026）生涯數據：出賽1187場、場均13.8分、4.2籃板、6助攻、1.3抄截生涯成就：1座NBA總冠軍（2019）、6屆NBA全明星、1次年度第三隊（2016）、1枚奧運金牌（2016里約奧運）