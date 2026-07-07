我是廣告 請繼續往下閱讀

▲演唱會結束，A-Lin90度鞠躬謝幕，舞台機關下降時，她的頭意外去撞到前方的舞台。（圖／翻攝自抖音）

A-Lin日前掌舵第37屆金曲獎，天生自帶喜感的主持風格圈粉無數，她隨後投入中國的巡迴演唱會，沒想到，5日在寧波演出時，不小心被自己的裙擺絆倒，當場狂笑長達2分鐘，讓全場觀眾看傻眼，近日又有一段舊影片被翻出，A-Lin在演唱會結束時90度鞠躬謝幕，舞台機關下降時，她的頭意外去撞到前方的舞台，粉絲哭笑不得地虧：「改名叫天生諧星吧！」網友分享A-Lin先前在天津開唱的影片，只見演唱會已經結束，A-Lin站在下降中的舞台機關上，她90度彎腰跟粉絲鞠躬致意，怎料，疑似身子太低沒注意到前方有障礙物，頭部就這樣硬生生地撞了一下前方的舞台。A-Lin出糗的這一幕剛好被觀眾錄下，網友看了影片全笑翻：「莫非是喝能量飲料的關係」、「咚！帶我走」、「越來越懷疑A-Lin進入演藝圈的目的是要當諧星」、「叩到頭，聽說酒醉的人不會覺得痛」、「肯定是戒酒太久的後遺症」、「粉絲心疼，本人頭疼！」雖然首次扛下金曲獎主持重任後，A-Lin在台上笑喊「主持人好累喔！我要去吃肉了」，但受訪時對於未來的主持工作，她態度相當開放，稱未來不論是繼續接下大型典禮或是企業尾牙，主要還是要看時間與檔期安排。