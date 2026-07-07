我是廣告 請繼續往下閱讀

你有把保養品放在浴室的習慣嗎？一名日本男子出差五天後回到家中，赫然發現放在浴室內的保養品容器，蓋子外側附上了白色物體，看起來就像是長香菇。立刻有過來人提醒，這種菌類甚至可能寄生人體，導致肺部感染。根據ENCOUNT報導，這位名叫杉崎ゆめ的男子，在出差後回到家，赫然發現了一個怪東西，「出差回來很久沒在家洗澡，心想著要泡澡時，結果發現 LUSH 裡長出蘑菇了！」他透露，自己家中的浴室是密閉空間沒有窗戶，好奇問道「菇類的孢子到底是從哪裡進來的？原本 LUSH 裡就有菌類嗎？」杉崎先生透露，「當時因為出差，大概有5天不在家。回家後準備像平常一樣洗澡時，突然發現容器蓋子外側附著了白色的東西。一開始我還以為是泡沫或灰塵，但摸起來觸感不太對，戴上眼鏡仔細一看，竟然是菇！而且把蓋子打開後，裡面散發出非常強烈的異味。」這篇貼文讓許多網友感到驚訝，「看來是房間的濕氣跟天然成分結合，導致孢子長出來了」、「感覺孢子已經飛滿整個浴室了，好恐怖」，亦有民眾提醒，「看起來很像裂褶菌，這是一種有時會寄生在人體內的真菌耶……」、「這種菌類有時也會寄生在人身上的，會導致肺部感染」。甚至有LUSH前員工現身說法，「Mask of Magnaminty成分非常天然，也是在商品中比較容易發霉的產品之一。正因如此，它的保存期限很短。你最好的選擇是買小罐裝，這樣你就能在它們變質前用完。」杉崎先生表示，這罐保養品是朋友送的禮物，但因為外包裝已經丟掉，無法確認具體購買日期，大約是在今年一月到二月左右收到，且在收到後立刻打開使用，自己平時非常勤於打掃，不過浴室格局稍微特別一點，呈L型且沒有窗戶，但換氣扇是全天候24小時持續運轉的。對於這次的事件，他也感到驚訝，「我完全不知道菇類的菌是從哪裡跑進去的，更想不透為什麼會從蓋子外側長出來。」從該品牌官網的商品說明可看到，該款產品的原料以薄荷、礦物泥、磨砂微粒、香草為主，並加入蜂蜜等自然界萃取的有機素材。同時也特別註明：「本產品採用特殊配方，由天然原料同時承擔肌膚護理與防腐效果，因此不添加任何合成防腐物質」； 此外，品牌也強調該產品的保存期限相當短，從製造日起算僅有4個月（120天）。