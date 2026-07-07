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地形因素、短延時強降雨增加 基隆停班課新制上路

謝國樑：有達到標準會適時宣布相關規定

強颱巴威預估最快週五會影響台灣，而北台灣首當其衝，民眾相當關注當天是否會停班課？對此，台北市長蔣萬安已經連兩天強調，會根據基北北桃四市平台進行討論、交換意見。不過，今年5月基隆才宣布颱風停班課標準與「北北桃」脫鉤，對此，基隆市長謝國樑表示，會跟消防局密切注意颱風動態，如果有達到標準，會適時宣布相關停班課規定。過去「北北基桃」被視為共同生活圈，因此颱風來襲是否停班課，四縣市的首長都會一起討論、共同協調決定。但基隆地形特殊，95%以上屬於山坡地，降雨往往「來得快、下得急」。近年短延時強降雨狀況明顯增加，部分區域卻因累積雨量未達中央標準，但已出現邊坡不穩、落石或局部積淹水等情況，所以基隆市府今年決定與「北北桃」脫鉤，並制定《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》。謝國樑強調，巴威颱風來勢洶洶，那預期會對北台灣，包括基隆，產生重大的影響，因此市府團隊積極的在準備防颱、防災的準備。包括從清理水溝、下水道，到察看邊坡、確定抽水站要穩定的發揮功能，市府都積極備戰，要把這次的防颱準備做好。不過對於是否與北北桃討論放假？基隆市府沒回應，謝國樑在開完防災應變會議受訪表示，週四傍晚到週六影響最劇烈，會跟消防局密切注意颱風動態，如果有達到標準，會適時宣布上班課與放假規定。