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▲C羅世界盃最後一舞止步16強。（圖／翻攝自IG@cristiano）

在2026世界盃中，梅西效力的阿根廷在對戰埃及驚天逆轉勝，C羅所屬的葡萄牙已經敗下陣，針對這2大球王，在球迷之間的評價褒貶不一，許多人大讚梅西不只球技了得又會做人，還有人說梅西、姆巴佩、哈蘭德狂飆7球，酸C羅穿著7號球衣在7月7日被淘汰，令人好奇為什麼大家都比較喜歡梅西？然而低調、謙虛都不是關鍵，最重要的是，在輸贏之後的態度，梅西勝不驕、敗不餒，不吝嗇讚美對手，C羅則更看重個人榮譽，就像今年世界盃最後一舞，C羅說，在葡萄牙有他C羅以前，從未拿過冠軍。梅西每次上場，都像個快樂的孩子，足球在他腳下穿梭，讓對手毫無辦法的樣子，總是讓人看得目不轉睛，然而私下的梅西做人也相當成功，內馬爾曾在訪問中說，當年他加盟巴塞隆納，梅西沒有將他當成後起之秀提防，而是主動照顧他，並在場上幫他製造機會，讓他能快速融入球隊，對內馬爾而言，梅西就像是一面鏡子，崇拜著、嚮往著。梅西對球迷也是好得沒話說，曾經有一名小男孩想找他簽名，結果卻被保鑣驅趕，梅西看到後馬上折返，示意要保鑣將孩子帶回來，他彎腰對他笑，和他談話、簽名、合影。今年世界盃對上維德角，梅西在賽後主動找上門將Vozinha，讚許他的表現。只是球場上有輸有贏，梅西也有輸球的時候，通常這種時候，他就會面露疲態，對自己的表現生氣，但從不會牽連隊友。再看看葡萄牙名將C羅，雖然C羅的成績是全世界有目共睹，他的職業生涯共收穫35座冠軍，並曾幫助葡萄牙國家隊拿下3座冠軍，為了保持在最佳狀態，C羅長年體脂維持7%，高蛋白、低脂肪的飲食加上訓練，他身體的每個肌肉都是為了讓他在球場上能有好成績。只是事與願違，C羅的世界盃止步在16強，對於本屆表現，許多人質疑他的實力已經不如從前，他則不甘表示，葡萄牙所有的戰績都是他拿下的，不會輕易說退休，發言被指傲慢、過度看重個人榮譽，在7日對戰西班牙的比賽中，失球後朝隊友指手畫腳，還趕走上前溝通的教練，球迷大批他毫無隊長風範。即便都是球王，但為人處世卻大相逕庭，謙虛、低調都不是關鍵，而是擁抱輸贏的態度，一個從不獨享榮耀，一個則想證明自己就是榮耀，也難怪評價會如此兩極。不過C羅也不完全都是負評，41歲的他身上完全沒有刺青，就是為了能定期捐血與捐贈骨髓，對社會公益有長期奉獻，今年世界盃，一名委內瑞拉的少年在大地震中失去雙親，自己也接受腿部截肢，得知男孩是自己的粉絲，C羅特別錄製影片為他加油，而且C羅絕對是「嚴以律己」的代表。