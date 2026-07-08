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中央開罰中聯1億6520萬 南僑也挨罰300萬

用到問題油20%以下產品也下架 石崇良：保障國人最大健康原則

問題油多項超商食品中鏢 阜杭經典飯糰、林聰明雞肉飯飯糰都上榜

















▲食藥署公布232項受影響產品名單，包括超商食品，如飯糰、微波食品等。（圖／食藥署提供）

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，中央地方開罰，對於中聯，衛福部更開出史上最高罰單1億6520萬元；食藥署在記者會上公布下游加工產品明細總計232項，其中包含超商多款飯糰、即食食品等；還有廣達香的素食香鬆等。同時衛福部長石崇良親自宣布，即便是使用問題沙拉油比率未達20%的175項產品，也須全面下架。對於致癌油事件，因業者延遲通報，台中市府針對中聯、福壽、福懋，開罰每家300萬元；彰化縣衛生局則罰泰山600萬元。石崇良更宣布，中央針對中聯油脂開出罰單，因其延遲通報、且惡意隱匿規模巨大，依照食安法總計開罰1億6520萬罰鍰，也是史上最高金額。至於先前曾被認為是「吹哨者」的南僑，經過中央及地方衛生局調查，發現其5月就已知油品致癌物超標，卻未依食安法第7條第5項通報衛生單位，因此北市衛生局同樣依食安法第47條開罰300萬元。原先食藥署公布下架油品為第一層，包括泰山、福壽、福懋的「原型油」；第二層大豆沙拉油含量20%以上的產品也須預防性下架。而石崇良再宣布，8日午夜前，使用未達20%的產品175項也全面預防性下架，待檢驗合格再重新上架。石崇良指出，食藥署雖依法行政，同時經過專家會議討論，決定含量20%以上產品先下架，但後續發現實務上的執行有模糊空間，因此為了迅速落實，且保障國人最大健康為原則，決定20%以下產品也全面下架。而食藥署先前公布的必須於6日晚間12點前完成下架的產品，總計232項，明細已放上食藥署網站專區。名單中有大量由聯華食品代工的超商食品，包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。另外還有廣達香食品的海苔素食香鬆、桂冠實業的桂冠沙拉、味全的101-日式蛋黃沙拉醬等，都曾使用到問題油品。食藥署說明，將持續公開產品資訊，督導地方政府衛生局追蹤下架及回收情形，並依法查辦違規案件、追究相關責任，確保受影響產品停止流通，維護國人飲食安全。