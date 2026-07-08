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塔羅牌專家小孟老師分析今（8）日12星座運勢，雙魚座要善用溝通技巧，幸運色是深紫色，金牛座有望日進斗金，幸運色是墨綠色，雙子座感情進展順利，幸運色是銀灰色。工作：調整職業倦怠感情：聆聽對方心事財運：調整當前股票牡羊幸運色:奶茶色貴人:處女小人:天蠍工作：工作往來順利感情：表達要更明確財運：有望日進斗金金牛幸運色:墨綠色貴人:射手小人:天秤工作：信任工作同伴感情：感情進展順利財運：學習專家秘訣雙子幸運色:銀灰色貴人:天秤小人:魔羯工作：不要插手旁務感情：較易胡思亂想財運：獲錢財較辛苦巨蟹幸運色:天空色貴人:雙魚小人:射手工作：任勞無怨無悔感情：熱情促使熱戀財運：衝動消費漏財獅子幸運色:淺綠色貴人:魔羯小人:牡羊工作：不以表象看事感情：眼光高嚇跑人財運：投資專精項目處女幸運色:灰紫色貴人:水瓶小人:雙子工作：圓融應變客戶感情：檢討自己言行財運：注意買賣條款天秤幸運色:可可色貴人:金牛小人:巨蟹工作：避免轉換跑道感情：感到情緒勒索財運：收入蒸蒸向上天蠍幸運色:藕粉色貴人:天蠍小人:獅子工作：防誣陷小人多感情：別多計較細節財運：重新編列預算射手幸運色:金箔色貴人:牡羊小人:水瓶工作：工作變數增加感情：心急印象不佳財運：增加財商知識魔羯幸運色:純白色貴人:獅子小人:處女工作：盡好自己本分感情：彼此支持鼓勵財運：儲蓄積少成多水瓶幸運色:粉晶色貴人:巨蟹小人:雙魚工作：善用技巧溝通感情：過度糾結吵架財運：利潤空間縮減雙魚幸運色:深紫色貴人:雙子小人:金牛