塔羅牌專家小孟老師分析今（8）日12星座運勢，雙魚座要善用溝通技巧，幸運色是深紫色，金牛座有望日進斗金，幸運色是墨綠色，雙子座感情進展順利，幸運色是銀灰色。
牡羊座：
工作：調整職業倦怠
感情：聆聽對方心事
財運：調整當前股票
牡羊幸運色:奶茶色
貴人:處女
小人:天蠍
金牛座：
工作：工作往來順利
感情：表達要更明確
財運：有望日進斗金
金牛幸運色:墨綠色
貴人:射手
小人:天秤
雙子座：
工作：信任工作同伴
感情：感情進展順利
財運：學習專家秘訣
雙子幸運色:銀灰色
貴人:天秤
小人:魔羯
巨蟹座：
工作：不要插手旁務
感情：較易胡思亂想
財運：獲錢財較辛苦
巨蟹幸運色:天空色
貴人:雙魚
小人:射手
獅子座：
工作：任勞無怨無悔
感情：熱情促使熱戀
財運：衝動消費漏財
獅子幸運色:淺綠色
貴人:魔羯
小人:牡羊
處女座：
工作：不以表象看事
感情：眼光高嚇跑人
財運：投資專精項目
處女幸運色:灰紫色
貴人:水瓶
小人:雙子
天秤座：
工作：圓融應變客戶
感情：檢討自己言行
財運：注意買賣條款
天秤幸運色:可可色
貴人:金牛
小人:巨蟹
天蠍座：
工作：避免轉換跑道
感情：感到情緒勒索
財運：收入蒸蒸向上
天蠍幸運色:藕粉色
貴人:天蠍
小人:獅子
射手座：
工作：防誣陷小人多
感情：別多計較細節
財運：重新編列預算
射手幸運色:金箔色
貴人:牡羊
小人:水瓶
魔羯座：
工作：工作變數增加
感情：心急印象不佳
財運：增加財商知識
魔羯幸運色:純白色
貴人:獅子
小人:處女
水瓶座：
工作：盡好自己本分
感情：彼此支持鼓勵
財運：儲蓄積少成多
水瓶幸運色:粉晶色
貴人:巨蟹
小人:雙魚
雙魚座：
工作：善用技巧溝通
感情：過度糾結吵架
財運：利潤空間縮減
雙魚幸運色:深紫色
貴人:雙子
小人:金牛
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工作：調整職業倦怠
感情：聆聽對方心事
財運：調整當前股票
牡羊幸運色:奶茶色
貴人:處女
小人:天蠍
金牛座：
工作：工作往來順利
感情：表達要更明確
財運：有望日進斗金
金牛幸運色:墨綠色
貴人:射手
小人:天秤
雙子座：
工作：信任工作同伴
感情：感情進展順利
財運：學習專家秘訣
雙子幸運色:銀灰色
貴人:天秤
小人:魔羯
巨蟹座：
工作：不要插手旁務
感情：較易胡思亂想
財運：獲錢財較辛苦
巨蟹幸運色:天空色
貴人:雙魚
小人:射手
獅子座：
工作：任勞無怨無悔
感情：熱情促使熱戀
財運：衝動消費漏財
獅子幸運色:淺綠色
貴人:魔羯
小人:牡羊
處女座：
工作：不以表象看事
感情：眼光高嚇跑人
財運：投資專精項目
處女幸運色:灰紫色
貴人:水瓶
小人:雙子
天秤座：
工作：圓融應變客戶
感情：檢討自己言行
財運：注意買賣條款
天秤幸運色:可可色
貴人:金牛
小人:巨蟹
天蠍座：
工作：避免轉換跑道
感情：感到情緒勒索
財運：收入蒸蒸向上
天蠍幸運色:藕粉色
貴人:天蠍
小人:獅子
射手座：
工作：防誣陷小人多
感情：別多計較細節
財運：重新編列預算
射手幸運色:金箔色
貴人:牡羊
小人:水瓶
魔羯座：
工作：工作變數增加
感情：心急印象不佳
財運：增加財商知識
魔羯幸運色:純白色
貴人:獅子
小人:處女
水瓶座：
工作：盡好自己本分
感情：彼此支持鼓勵
財運：儲蓄積少成多
水瓶幸運色:粉晶色
貴人:巨蟹
小人:雙魚
雙魚座：
工作：善用技巧溝通
感情：過度糾結吵架
財運：利潤空間縮減
雙魚幸運色:深紫色
貴人:雙子
小人:金牛