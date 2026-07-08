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▲林聰明沙鍋魚頭與超商聯名推出雞肉飯飯糰，也捲入致癌油一案，林聰明聲明表示門市與飯糰產品供應鏈與原料不同，因此門市並未使用到問題油。（圖／記者葉盛耀攝）

林聰明：飯糰與門市的原料、供應鏈都不同 門市並未使用到問題油

確認門市所使用之油品未涉及本次事件所公布之問題油品

中聯油脂致癌大豆沙拉油案又有新進度，食藥署昨（7）日傍晚公布已掌握下游360家業者、計232項產品，同時宣布下架擴大至含問題油20%以下產品，其中有不少由聯華食品代工的超商鮮食，包含7-ELEVEN販售的「林聰明雞肉飯飯糰」、「阜杭豆漿-經典飯糰」等都中標。林聰明沙鍋魚頭昨7日晚間緊急發聲明稿指出，對於捲入致癌油品事件，林聰明沙鍋魚頭於聲明中指出，與 7-ELEVEN 合作開發「林聰明雞肉飯飯糰」，該商品僅於 7-ELEVEN 通路販售，其原物料採購、生產製造及供應鏈管理，均由 7-ELEVEN 委託之食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市之原物料及油品供應鏈不同。並提及公司是在今天看到新聞報導後才得知相關訊息，事前並未接獲合作夥伴通知。 獲悉消息後立即主動聯繫合作夥伴，要求儘速確認相關供應鏈、原物料使用情形及受影響範圍，並要求完整說明查核結果及後續處理措施。並將持續追蹤相關進度，並秉持公開透明的原則，於確認後第一時間向消費者說明。林聰明沙鍋魚頭也強調，請消費者安心針對合作商品，本公司亦將持續追蹤查核進度，要求合作夥伴提供完整資訊，並依查核結果採取必要措施，維護消費者權益。