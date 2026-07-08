中聯油脂致癌大豆沙拉油案又有新進度，食藥署昨（7）日傍晚公布已掌握下游360家業者、計232項產品，同時宣布下架擴大至含問題油20%以下產品，其中有不少由聯華食品代工的超商鮮食，包含7-ELEVEN販售的「林聰明雞肉飯飯糰」、「阜杭豆漿-經典飯糰」等都中標。林聰明沙鍋魚頭昨7日晚間緊急發聲明稿指出，該飯糰的原物料採購與生產，均由7-ELEVEN委託的食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市使用的原物料及油品供應鏈不同，意即門市並未使用到問題油。

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對於捲入致癌油品事件，林聰明沙鍋魚頭於聲明中指出，與 7-ELEVEN 合作開發「林聰明雞肉飯飯糰」，該商品僅於 7-ELEVEN 通路販售，其原物料採購、生產製造及供應鏈管理，均由 7-ELEVEN 委託之食品製造合作廠商負責，與林聰明沙鍋魚頭各門市之原物料及油品供應鏈不同。

▲林聰明沙鍋魚頭與超商聯名推出雞肉飯飯糰，也捲入致癌油一案，林聰明聲明表示門市與飯糰產品供應鏈與原料不同，因此門市並未使用到問題油。（圖／記者葉盛耀攝）
▲林聰明沙鍋魚頭與超商聯名推出雞肉飯飯糰，也捲入致癌油一案，林聰明聲明表示門市與飯糰產品供應鏈與原料不同，因此門市並未使用到問題油。（圖／記者葉盛耀攝）
林聰明：飯糰與門市的原料、供應鏈都不同  門市並未使用到問題油

並提及公司是在今天看到新聞報導後才得知相關訊息，事前並未接獲合作夥伴通知。 獲悉消息後立即主動聯繫合作夥伴，要求儘速確認相關供應鏈、原物料使用情形及受影響範圍，並要求完整說明查核結果及後續處理措施。並將持續追蹤相關進度，並秉持公開透明的原則，於確認後第一時間向消費者說明。

林聰明沙鍋魚頭也強調，各門市日常營運所使用之油品皆由本公司自行採購，並來自合法合格供應商。經逐一盤查油品來源、供應商聲明、進貨資料及相關文件，確認門市所使用之油品未涉及本次事件所公布之問題油品請消費者安心針對合作商品，本公司亦將持續追蹤查核進度，要求合作夥伴提供完整資訊，並依查核結果採取必要措施，維護消費者權益。

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。