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▲2026世界盃16強淘汰賽，埃及率先破網，易卜拉欣（Yasser Ibrahim）把握隊友傳球，頭槌破網。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃16強淘汰賽，阿根廷費南德茲（Enzo Fernandez）在傷停補時第92分鐘，成功頭槌破網，絕殺埃及，助隊以3：2晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）16強淘汰賽，「衛冕軍」阿根廷今（8）日交手「法老軍團」埃及。此役阿根廷可謂是「鬼門關前走一遭」，上半場先被埃及破網，下半場又失掉第2球，不過阿根廷沈住氣，第79分鐘、83分鐘羅米洛（Cristian Romero）與梅西（Lionel Messi）各進1球，先扳平比數，傷停補時第92分鐘費南德茲（Enzo Fernandez）頭槌破網，直接絕殺埃及，終場阿根廷就以3：2逆轉擊退埃及，驚險晉級8強。阿根廷此役排出4-1-3-2陣型，對陣埃及4-2-3–1陣型，前10分鐘埃及有效牽制阿根廷，不斷透過高壓逼搶壓迫阿根廷。上半場第15分鐘，埃及取得先機，阿提亞（Marwan Attia）禁區外將球精準送向門前，易卜拉欣（Yasser Ibrahim）把握住機會，成功頭槌破網，埃及先發制人，取得1：0領先。第21分鐘，攻勢轉移到阿根廷身上，哈桑（Haissem Hassan）在禁區內犯規，阿根廷獲得一記12碼罰球，由隊長梅西操刀，不料路徑完全被埃及門將舒比耶（Mostafa Shobeir）掌握，直接將球擋下，阿根廷錯失大好追平球的機會，以0：1落後。下半場握有1球領先的埃及，踢法仍然積極，下半場第58分鐘，哈桑抄到球後，連過數名阿根廷球員並傳球給薩拉赫（Mohamed Salah），再轉傳禁區給齊科（Mostafa Ziko），形成一次漂亮的小組合作，埃及踢進第2球，不過VAR介入，改判埃及犯規、進球取消，讓阿根廷逃過一劫。但埃及並未因此放棄進攻，第67分鐘，埃及再度「轉守為攻」，先在禁區成功攔截球，薩拉赫將球一路帶進對手半場，隨後哈桑接應、漂亮地晃過防守球員並傳中，由齊科將球補進，埃及實實在在踢進第2球，取得2：0領先。悶了大半場的阿根廷，終於在第79分鐘開胡，梅西在禁區外長傳，羅米洛（Cristian Romero）直接頭槌入網，替阿根廷追回1球，以1：2落後。第83分鐘，梅西在混亂中補刀，成功入網，踢進個人本屆第8顆進球，阿根廷在4分鐘內連進2球，將比數扳平成2：2。阿根廷追平後延續氣勢，傷停補時第92分鐘，L.馬丁內斯（Lautaro Martínez）將一記深遠的傳中球吊向遠柱，費南德茲（Enzo Fernandez）隨即將球頂入球門死角，阿根廷不可思議踢進第3球，逆轉取得1球領先，最終裁判吹響哨聲，阿根廷驚奇逆轉埃及，以3：2驚險晉級8強。