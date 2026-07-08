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▲君悅酒店推台南美食節，糯夫米糕、米其林必比登「鮮蒸蝦仁肉圓」都吃到飽。（圖／台北君悅提供）

鮮蒸蝦仁肉圓為國宴指定餐點 阿美嬤紅茶奶已傳三代

▲台北君悅表示，用餐即有機會抽中，經營逾90年之台南首家布丁店「銀波」古早味布丁禮盒。（圖／台北君悅酒店提供）

人氣buffet「漢來海港」新推甜點季 攜手日本名廚研發

▲人氣buffet「漢來海港」推出2026年甜點季 ，此次攜手獲獎無數的日本名廚小拔知博。（圖／漢來美食提供）

6款巧克力甜點 苦甜中又有酸度與香氣的平衡

▲百香芒果巧克力利用當季水果帶出酸甜風味。（圖／漢來美食提供）

▲「黑巧克力慕斯」外型精巧，吃得到巧克力濃郁苦甜香。（圖／漢來美食提供）

台北君悅酒店表示，酒店內buffet凱菲屋推出「凱菲屋．呷台南」活動，將多家台南在地名店美食通通都原汁原味呈現，活動即日起至8月30日，期間還有「4人同行1人免費」優惠，另外，另外，全台有6間分店的吃到飽餐廳「漢來海港」，也推出全新甜點季活動。台北君悅酒店凱菲屋推出「凱菲屋．呷台南」美食活動，首度攜手臺南人氣名店「糯夫米糕」、「阿美嬤紅茶奶」及國宴指定暨米其林必比登推薦四連霸的「鮮蒸蝦仁肉圓」獻上招牌料理，同時由凱菲屋主廚胡政裕率領團隊復刻道地乾炒鱔魚意麵、現沖牛肉湯、海鮮鍋燒意麵及玉井愛文芒果冰等臺南代表性料理。其中的糯夫米糕「招牌麻油豬軟骨米糕」，堪稱有別於台南經典肉燥米糕，老闆傳承外婆手藝，透過「燉米糕」料理手法，嚴選台南後壁種植的長糯米（熟成舊米）、富含膠質的豬肩胛軟骨，經8小時燉煮後完美吸附麻油、米酒與脂香精華，入口糯香滿溢。而「鮮蒸蝦仁肉圓」則為國宴指定餐點暨蟬聯4年米其林必比登推薦，蝦仁肉圓特選台南善化溫體母豬胛心肉，揉合白蝦蝦仁於圓糯米之米漿清蒸，搭佐自製清甜柴魚醬油膏，風味誘人。另外，「阿美嬤紅茶奶」自1970年阿美嬤雜貨店的古早味紅茶起家，憑藉獨門煮茶配方與功夫底蘊，將阿薩姆紅茶及決明子與牛奶調和出獨有甘醇香氣尾韻，是傳三代的人氣老店。漢來美食旗下Buffet品牌「漢來海港」看準此趨勢，今年攜手日本新世代巧克力大師小拔知博（Tomohiro Onuki），即日起至7月31日推出「黑奢甜點季」6款限定甜點，讓甜點控們無須額外加價，直接升級。漢來海港提到，本次合作主廚小拔知博出生於日本福島縣，師從巧克力師水野直己與法籍甜點主廚Stéphane Vieux，學習法式甜點與巧克力工藝，擅長以細膩技術呈現可可豆原始香氣與風味層次，近年於國際巧克力賽事中屢獲佳績，榮獲2024年ICA國際巧克力大賽 世界賽雙金獎及法國C.C.C.巧克力評鑑金獎，為日本新世代Bean to Bar巧克力職人代表之一。小拔知博主廚本次創作以擅長的「巧克力」作為主軸，透過苦甜、酸度與香氣的平衡，讓甜點呈現更完整的味道變化，而不只是單一甜味。蛋糕與慕斯類作品中，「黑巧克力慕斯」強調可可本身的濃郁香氣與純粹表現；「紅寶石香草蛋糕」則以莓果色澤與香草風味，呈現視覺與味覺兼具的清爽甜點。「開心果巧克力」以巧克力慕斯搭配櫻桃果香與開心果香緹，呈現濃郁與果香交織的層次感；「百香芒果巧克力」以白巧克力為基底，融合百香果與芒果酸甜，帶出清爽明亮的熱帶風味。另還有「花生果仁糖夾心巧克力」、「柚子焦糖夾心巧克力」，共有6款，通通都將無限量供應。