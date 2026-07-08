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在美加墨世界盃16強淘汰賽中，衛冕軍阿根廷上演了一場載入史冊的驚天逆轉秀。面對本屆大黑馬埃及隊，阿根廷在一度落後兩球的絕境下，於比賽最後階段連追三球，最終以3：2驚險晉級8強。其中，中場大將恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）在補時階段頂進的絕殺頭球，不僅是拯救阿根廷的奇蹟之球，更是世界盃歷史上深具里程碑意義的「第3000顆進球」。比賽進行到傷停補時第92分鐘，雙方戰成2比2平手。前鋒勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）在邊路送出精準傳中，恩佐·費南德茲高高躍起，將球頂向遠角破網，完成絕殺。根據官方數據統計，恩佐的這顆進球正是世界盃歷史上的第3000粒進球，讓這場史詩級逆轉戰役更添傳奇色彩。這場比賽阿根廷締造了多項不可思議的逆轉紀錄，這是世界盃歷史上，首次有球隊在比賽第78分鐘仍落後至少兩球的情況下，無需進入延長賽便在常規時間內完成逆轉取勝。這是阿根廷隊史首次在世界盃半場落後的情況下最終逆轉贏球。此前，阿根廷在世界盃半場落後的戰績為慘澹的1平9負。阿根廷上一次在世界盃淘汰賽中逆轉取勝，已經要追溯到2006年對陣墨西哥的比賽。阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）本場比賽經歷了跌宕起伏的一夜。他在下半場貢獻1進球1助攻，成為球隊晉級的關鍵，同時也刷新了多項個人紀錄。梅西以39歲13天之姿，打破自己2022年創下的紀錄，成為世界盃史上單場同時取得進球和助攻最年長的球員。生涯在世界盃累積9次助攻，正式超越傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的8次，成為世界盃歷史助攻王。他本屆賽事已攻入8球，追平了由斯塔維萊（Guillermo Stábile）保持的阿根廷隊史單屆最多進球紀錄，並列世界盃單屆射手榜第五位。然而，梅西在比賽第21分鐘主罰的12碼罰球，被埃及門將肖比爾（Mostafa Shobeir）飛身撲出。這使得梅西在世界盃常規時間（不含PK大戰）累積罰丟了4次點球，超越了迦納名將吉安（Asamoah Gyan），獨居這項尷尬紀錄的歷史第一。埃及隊本場比賽表現驚豔，憑藉易卜拉欣（Yasser Ibrahim）和齊科（Mostafa Zico）的進球，一度將衛冕軍逼入絕境。然而，他們卻成為繼塞內加爾之後，本屆淘汰賽第二支在「讓二追三」劇本中遭到逆轉的非洲球隊。在恩佐踢進絕殺球前，埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah）在禁區內疑似被阿根廷前鋒阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）絆倒，但因薩拉赫已先失去球權，裁判並未響哨。比賽最後階段，埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）對判罰極度不滿，多次抗議並做出中止比賽的手勢，最終遭主裁判出示黃牌警告，埃及的首次世界盃16強之旅也在遺憾中畫下句點。