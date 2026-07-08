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▲衛冕冠軍阿根廷在全場陷入0：2落後的絕境下，在比賽最後13分鐘內連進3球，最終以3：2史詩級逆轉氣走本屆大黑馬埃及隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界盃，阿根廷在16強淘汰賽演出驚奇大逆轉，以3：2逆轉埃及，球王梅西踢進本屆賽會個人第8球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，阿根廷與埃及共同譜寫了一場足以載入史冊的史詩級戰役。阿根廷「讓二追三」在比賽進行到第67分鐘時，阿根廷以0：2落後，一腳已經踏在淘汰的懸崖邊緣，晉級機率一度僅有0.6%。然而，憑藉著總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的關鍵調度，以及球王梅西（Lionel Messi）在絕境中的自我救贖，阿根廷在最後短短十多分鐘內連進3球，以3：2驚天逆轉埃及，挺進8強。梅西賽後的眼淚說明他有多熱愛，他雖然罰丟關鍵12碼罰球，但隨後又打進關鍵進球，1傳1射，帶領球隊奇蹟翻盤，同時讓自己身居世界盃歷史射手王翰助攻王，這個名字又變得更傳奇。比賽前段，劇本對於梅西與阿根廷而言無疑是殘酷的。第15分鐘埃及率先破門；第32分鐘，梅西主罰12碼點球卻被埃及門將神勇撲出（這是他世界盃生涯第4次罰丟點球）；隨後他的自由球又中柱彈出。當埃及在第67分鐘將比分擴大為2：0時，阿根廷球迷的心幾乎涼透。根據數據機構Opta的預測模型，在阿根廷踢進第一球之前，他們晉級8強的機率僅剩下微乎其微的0.6%。外界甚至已經開始感嘆，梅西的世界盃最後一舞，難道就要以點球被撲、0：2爆冷出局的悲慘方式落幕？然而，相比起葡萄牙主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）在戰術上的固執與無作為，阿根廷主帥斯卡洛尼展現了非凡的決斷力。在球隊面臨絕境時，他果斷換上勞塔羅（Lautaro Martínez）與蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）等人，並下了一步改變比賽走向的妙棋——將梅西移回右路。這個看似簡單的位置調整，讓埃及原本防守滴水不漏的陣線瞬間被撕裂。從邊路出發的梅西獲得了更多空間，成為阿根廷反擊的致命武器。▪️第79分鐘： 梅西在右路精準傳中，助攻羅梅羅（Cristian Romero）頭球破網，吹響反攻號角。▪️第83分鐘： 梅西再度從右路發動攻勢，接獲替補登場的蒙鐵爾回傳，衝入禁區抽射破門，將比分扳平。▪️第92分鐘： 同樣替補登場的勞塔羅送出傳中，恩佐（Enzo Fernández）頭球完成絕殺。梅西本場比賽至少5次成功過人，並創造了至少5次運動戰機會，成為近40年來第二位在世界盃單場比賽中達成這一數據組合的球員。而上一位做到這一點的，正是阿根廷傳奇球星馬拉多納。這場驚天逆轉，無疑是梅西個人職業生涯最偉大的一次自我救贖。41歲的C羅在早前出局時，因受限於年紀與機動力，只能在禁區內苦等機會，最終留下悲傷的眼淚；而39歲的梅西，卻依然是阿根廷進攻的靈感泉源。他不僅能傳能射，更能在球隊最需要「有人站出來」的時候，在4分鐘內以一傳一射親手將球隊從地獄拉回天堂。英國名宿羅伊·基恩（Roy Keane）精闢地點出了兩人的差異：「我們看到C羅悲傷的眼淚，也看到了梅西幸福的眼淚。他們都不會放棄，這正是我們熱愛這項運動的原因。」但在逆境中的創造力與比賽影響力，梅西再次證明了自己無可取代的價值。憑藉這場比賽的一傳一射，梅西不僅打破了由自己保持的「世界盃最年長傳射建功」紀錄，更以 出賽31場、打入21球、送出9次助攻 的驚人數據，正式包辦了世界盃歷史上的「射手王」與「助攻王」。終場哨響的那一刻，見慣了大風大浪的梅西激動落淚，隨後被阿根廷隊友們高高拋向空中致敬。正如阿根廷國家隊官方社群所寫下的致敬之語：「他贏得了一切，也實現了一切，但這些眼淚證明，他對榮譽的渴望、對這件球衣的熱愛沒有上限。謝謝你如此真切地感受這一切，隊長！」