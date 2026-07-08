2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）16強淘汰賽，「衛冕軍」阿根廷演出一場精彩的逆轉秀，可以用「從地獄爬回天堂」來形容，先失掉2顆球，在連續踢進3顆球完整逆轉，驚險晉級8強。賽後連身經百戰的阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）都在電視採訪中難掩激動情緒、痛哭失聲，甚至中斷採訪離場，「我激動得抬不起頭，真的很抱歉。」
阿根廷3：2逆轉埃及 驚險晉級8強
阿根廷在上半場第15分鐘遭易卜拉欣（Yasser Ibrahim）破門，下半場第58分鐘又被齊科（Mostafa Ziko）攻入一球，一度以0：2落後。然而，憑藉著下半場第79分鐘克里羅米洛（Cristian Romero）、下半場第83分鐘利梅西（Lionel Messi），以及下半場傷停補時第92分鐘費南德茲（Enzo Fernandez）的接連進球，阿根廷成功扭轉了敗局已定的劣勢，驚險晉級8強。
阿根廷主帥賽後激動落淚 電視採訪直接中斷
此役阿根廷讓2追3，可以說是一場驚人的超級大逆轉，也是本屆賽會最精彩的戰役之一。即便身為率領阿根廷國家隊征戰超過100場比賽的主帥，斯卡洛尼似乎也受到了極大的震撼。據《TyC Sports》等多家阿根廷媒體報導，斯卡洛尼在履行FIFA規定必須接受的電視採訪時，一度哽咽到長時間無法言語，並止不住地流下眼淚。
隨後斯卡洛尼表示，「我激動得抬不起頭，真的很抱歉。我現在情緒太激動了，這真的是一支偉大的球隊。這樣就夠了，我現在得走了。」說完便快步離開了採訪現場。看得出來，斯卡洛尼難以用平靜的心態進行問答，實在無法壓抑整整90分鐘內不斷劇烈起伏的激昂情緒。阿根廷晉級8強後，將於台灣時間7月12日上午9點，交手瑞士與哥倫比亞的勝方，爭奪4強賽門票。
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阿根廷在上半場第15分鐘遭易卜拉欣（Yasser Ibrahim）破門，下半場第58分鐘又被齊科（Mostafa Ziko）攻入一球，一度以0：2落後。然而，憑藉著下半場第79分鐘克里羅米洛（Cristian Romero）、下半場第83分鐘利梅西（Lionel Messi），以及下半場傷停補時第92分鐘費南德茲（Enzo Fernandez）的接連進球，阿根廷成功扭轉了敗局已定的劣勢，驚險晉級8強。
阿根廷主帥賽後激動落淚 電視採訪直接中斷
此役阿根廷讓2追3，可以說是一場驚人的超級大逆轉，也是本屆賽會最精彩的戰役之一。即便身為率領阿根廷國家隊征戰超過100場比賽的主帥，斯卡洛尼似乎也受到了極大的震撼。據《TyC Sports》等多家阿根廷媒體報導，斯卡洛尼在履行FIFA規定必須接受的電視採訪時，一度哽咽到長時間無法言語，並止不住地流下眼淚。
隨後斯卡洛尼表示，「我激動得抬不起頭，真的很抱歉。我現在情緒太激動了，這真的是一支偉大的球隊。這樣就夠了，我現在得走了。」說完便快步離開了採訪現場。看得出來，斯卡洛尼難以用平靜的心態進行問答，實在無法壓抑整整90分鐘內不斷劇烈起伏的激昂情緒。阿根廷晉級8強後，將於台灣時間7月12日上午9點，交手瑞士與哥倫比亞的勝方，爭奪4強賽門票。
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