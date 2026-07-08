2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）16強淘汰賽，「衛冕軍」阿根廷以「讓2追3」方式，3：2逆轉淘汰埃及，鎖定8強賽門票。英國《HITC》指出，阿根廷這一仗，替國際足總（FIFA）挽救數百萬美元的損失，在阿根廷落後2球時，8強賽門票一度從1933美元（約6.21萬新台幣）跌到953美元（約3萬新台幣）。阿根廷領先後，反倒爬升至1946美元（約6.25萬新台幣），而FIFA會在每張票中抽成30%利潤。《HITC》直言，「梅西和他的隊友們得以繼續留在美國，保障了FIFA有多少的頂級收益。」
阿根廷落後2球時 8強賽票價跌快50%
此役可說是峰迴路轉，阿根廷上半場先失掉1球，下半場又被埃及踢進第2球，在正規時間不到10分鐘、且落後2球的情況下，阿根廷醒了過來，羅米洛（Cristian Romero）、梅西（Lionel Messi）以及費南德茲（Enzo Fernandez）的接連進球，替阿根廷成功逆轉晉級，取得8強賽門票。
英國《HITC》指出，阿根廷這場逆轉勝，讓國際足總（FIFA）大大鬆了一口氣，尤其是這3球是出現在梅西上半場踢失12碼罰球後，「8強賽門票數據更直接表明，梅西和他的隊友們得以繼續留在美國，保障了FIFA有多少的頂級收益。」
《HITC》取票務數據（Ticket Data）的統計資料，清楚述說這場精彩的逆轉勝，8強入場最低票價（最便宜的現有門票）的圖表，幾乎與這場16強之戰的氣勢走向完全吻合。當阿根廷在第79分鐘陷入0：2落後時，入場最低票價從1933美元高點，一路崩盤跌至953美元的低谷。
阿根廷演出逆轉勝 替FIFA挽救數百萬美元損失
但在阿根廷攻入第1球、第2球和第3球之後，票價直接翻倍。在裁判吹響全場比賽結束哨音的幾分鐘後，目前能買到最便宜的門票已經來到1946美元。《HITC》直言，這是一場驚人「大起大落」的賽事，將為FIFA挽救數百萬美元的損失。FIFA在本屆賽事中營運著自己的官方二手門票交易平台，並從中抽取每張售出門票30%的利潤。
由於最貴的門票價格還要高出非常多，不難想像，只要阿根廷繼續朝冠軍賽邁進，透過該平台售出的門票抽成30%，很快就會為FIFA轉化成高達7位數美元的收益回報。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）的財務部門預計，本屆世界盃的門票總收入將達到30億美元，是2022年卡達世界盃所賺取收入的3倍。
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此役可說是峰迴路轉，阿根廷上半場先失掉1球，下半場又被埃及踢進第2球，在正規時間不到10分鐘、且落後2球的情況下，阿根廷醒了過來，羅米洛（Cristian Romero）、梅西（Lionel Messi）以及費南德茲（Enzo Fernandez）的接連進球，替阿根廷成功逆轉晉級，取得8強賽門票。
英國《HITC》指出，阿根廷這場逆轉勝，讓國際足總（FIFA）大大鬆了一口氣，尤其是這3球是出現在梅西上半場踢失12碼罰球後，「8強賽門票數據更直接表明，梅西和他的隊友們得以繼續留在美國，保障了FIFA有多少的頂級收益。」
《HITC》取票務數據（Ticket Data）的統計資料，清楚述說這場精彩的逆轉勝，8強入場最低票價（最便宜的現有門票）的圖表，幾乎與這場16強之戰的氣勢走向完全吻合。當阿根廷在第79分鐘陷入0：2落後時，入場最低票價從1933美元高點，一路崩盤跌至953美元的低谷。
阿根廷演出逆轉勝 替FIFA挽救數百萬美元損失
但在阿根廷攻入第1球、第2球和第3球之後，票價直接翻倍。在裁判吹響全場比賽結束哨音的幾分鐘後，目前能買到最便宜的門票已經來到1946美元。《HITC》直言，這是一場驚人「大起大落」的賽事，將為FIFA挽救數百萬美元的損失。FIFA在本屆賽事中營運著自己的官方二手門票交易平台，並從中抽取每張售出門票30%的利潤。
由於最貴的門票價格還要高出非常多，不難想像，只要阿根廷繼續朝冠軍賽邁進，透過該平台售出的門票抽成30%，很快就會為FIFA轉化成高達7位數美元的收益回報。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）的財務部門預計，本屆世界盃的門票總收入將達到30億美元，是2022年卡達世界盃所賺取收入的3倍。
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