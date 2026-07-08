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半導體族群領跌 市場憂AI高預期難撐高股價

中東局勢推升油價 能源供應疑慮再起

三星重挫引爆亞洲賣壓 市場聚焦第二季財報考驗

DeepSeek、SpaceX消息添壓 AI熱潮能否延續受矚目

美股週二（7日）呈現震盪走勢，道瓊工業指數盤中一度刷新歷史新高，但隨著投資人持續獲利了結人工智慧（AI）相關股票，加上中東局勢推升國際油價，美股主要指數終場全面收黑。其中，以半導體族群跌勢最為明顯，市場資金則轉向醫療保健、金融及部分大型科技股。道瓊工業指數下挫130.76點或0.25%，收報52925.15點，在盤中曾創下歷史新高；標普500指數滑落33.58點或0.45%，收在7503.85點；以科技股為主的那斯達克指數大跌302.47點或1.16%，收25818.69點；費城半導體指數重挫599.63點或4.65%，收12300.52點。AI概念股再度成為賣壓中心。記憶體大廠美光科技（Micron Technology）股價下跌4.7%，科磊（KLA）、邁威爾科技（Marvell）、博通（Broadcom）與超微（AMD）同步走低，追蹤半導體類股的VanEck半導體ETF（SMH）跌幅更超過3%。台積電ADR也走低，下跌19.22美元，或4.25％，收432.57美元。FBB Capital Partners研究主管貝利（Mike Bailey）表示，目前市場對AI產業的期待已處於相當高的水準，但企業基本面尚未完全跟上投資人的樂觀預期，因此成為近期股價修正的主要原因。他指出，近期市場出現的資金輪動現象，預料仍將持續。部分資金轉而流向醫療保健、金融以及大型科技巨頭等其他板塊的指標性企業。製藥巨頭禮來（Eli Lilly）股價上漲近3%，摩根大通（JPMorgan Chase）與微軟（Microsoft）同步收高；量販巨頭沃爾瑪（Walmart）則因宣布調降絞肉及可口可樂等商品售價，股價也同步走揚。另外，在地緣政治方面，中東局勢再度牽動市場情緒。伊朗攻擊荷姆茲海峽附近一艘卡達液化天然氣運輸船後，市場擔憂能源供應風險升高，推升國際油價。國際基準布蘭特原油期貨收盤上漲 3%，報每盎司 74.16 美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨上漲近 3%，收在 70.44 美元。盤後，美國撤銷原本允許伊朗出售石油的豁免措施後，油價進一步擴大漲幅。此次AI概念股修正最早由亞洲市場引爆。韓國股市Kospi指數大跌近5%，主因遭到三星電子（Samsung Electronics）股價重挫近7%拖累。儘管三星公布第二季獲利大幅成長，但市場對未來AI需求及資本支出前景仍存疑慮，導致股價遭到拋售。歐洲斯托克600指數（Stoxx 600）當天也收跌約0.7%。Vital Knowledge分析師克里薩富利（Adam Crisafulli）指出，三星股價的市場反應，反映投資人目前最大的擔憂，就是即將到來的第二季財報季雖可能交出亮眼成績，但市場期待已遠高於第一季，因此企業必須拿出更好的表現，才能支撐目前偏高的股價。此外，市場消息指出，中國AI新創公司DeepSeek正著手開發自有AI晶片，希望降低對輝達（Nvidia）及三星等晶片供應商的依賴，也進一步影響半導體族群投資氣氛。與此同時，剛納入那斯達克100指數的SpaceX股價當天大跌超過6%。儘管包括摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）與雷曼詹姆斯（Raymond James）等多家華爾街機構近期紛紛給予買進評級及樂觀目標價，但市場仍選擇先行獲利了結。貝利表示，SpaceX股價走弱，也反映目前市場整體風險偏好略為下降。由於市場普遍將SpaceX視為積極布局AI的新興企業之一，其股價表現可視為投資人對AI題材熱度降溫的另一項指標。