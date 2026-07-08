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46歲歌手温嵐日前因腎結石引發敗血性休克，送進加護病房11天，一度傳出病危，讓外界擔心不已，好在經歷治療和休養，已經平安返家，不過她似乎無法停下腳步，上個月底被直擊與周杰倫的御用編曲人見面，應是為了復出做準備，而交往6年的男友雷諾則喊，沒有什麼比身體健康更重要的。根據《CTWANT》報導，温嵐上個月底在媽媽與經紀人的陪同下，在五星級飯店和林邁可見面，席間林邁可提出許多想法，温嵐認真地聽著，推測雙方在討論新作品或是將來的合作方向，約2小時後結束談話。事實上，林邁可曾和温嵐合唱〈動心〉，兩人也合作過R&B情歌〈能不能〉。此外，林邁可還是周杰倫長年合作的編曲人，參與作品包括〈愛在西元前〉、〈夜曲〉等，累計共達45首歌。對於女友大病初癒就開始工作，雷諾上週出席活動時提到，沒有什麼比身體康復更重要，目前温嵐的工作都交給經紀人安排，不會增加工作量，希望讓她多點時間休息，也很期待她以更健康的狀態和大家見面。回顧温嵐發病過程，5月14日清晨她突然劇烈腹痛、全身冒冷汗、原本當天要去上海彩排，沒想到病情急速惡化，送醫檢查後發現體內有一顆2公分大的腎結石，外層包覆膿泡，造成尿路阻塞，在引發感染後，細菌侵入血液，導致全身性敗血症，還惡化成敗血性休克，温嵐直呼，那是她第一次覺得離死亡這麼近。