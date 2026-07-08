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▲孫安佐（右）日前交保後，直接被孫鵬（上）載回家。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐因自製火槍違法遭到起訴，一度被拘留，上月底才以100萬元的金額交保返家。而孫安佐日前又被拍到，和一名白衣正妹坐著孫鵬的車外出，到超市採買。據悉，這名白衣女正是他的新女友，外形神似雅方千金Julia；孫安佐前經紀人重讀天月（陳昱中）透露女方真實身分，表示她並非網美而是普通素人，個性很不錯，是懂得照顧孫安佐的好女生。據《壹蘋新聞網》報導，孫安佐交保後幾乎都待在家，4日才坐著爸爸孫鵬的車，和一名白衣正妹到超市購物。該正妹留著俐落短髮、戴口罩，身上這件Oversized的白T印有《角頭》圖案，應該是電影周邊。據狗仔形容，正妹外型頗為亮眼，與「雅方千金」Julia有幾分相似。而孫安佐的前經紀人也坦言，白衣正妹就是孫安佐的新女友，但她並非網美，只是一般素人。重讀天月還誇她個性好，懂得照顧人，與孫安佐大約已交往1年，但之前孫安佐被拘留時，女方疑似情緒激動，竟將重讀天月封鎖，不過他也不在意，只說小倆口開心就好。孫安佐被抓當天，正妹也有到警局關心他，當時就已自稱是孫安佐的女友、姓李，感覺非常愛孫安佐，應該也已獲得孫鵬夫妻的認可，這才可以自由進出孫家，還搭孫鵬的車一起外出。