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中東局勢再度急遽升高。美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍已展開對伊朗的一系列軍事打擊，以回應伊朗日前在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近攻擊商船的行動。美方強調，此次空襲是針對伊朗侵犯國際航運安全及違反停火協議所採取的報復措施。美國中央司令部透過社群平台X（舊稱推特）發表聲明表示，美軍已開始對伊朗境內多個目標發動一系列「強力打擊」（powerful strikes），目的在於「讓伊朗因鎖定並攻擊載有無辜平民船員的商業船舶而付出沉重代價」。聲明指出，此次軍事行動是回應伊朗先前在荷姆茲海峽攻擊3艘通行中的商船。美方批評，伊朗的行為毫無正當理由，不僅危及國際航運安全，也明顯違反雙方先前達成的停火協議。美國有線電視新聞網（CNN）引述一名美國官員報導，美軍此次行動並非尋求「對等回應」，而是刻意採取更強硬的軍事手段。這名官員表示：「這不是比例原則的回應，而是懲罰（This is punishment）。」他並透露，軍事行動不會在短時間內結束，暗示後續仍可能持續對伊朗展開更多攻擊。此次軍事行動發生前，伊朗革命衛隊日前才對荷姆茲海峽附近商船發動飛彈攻擊，造成至少一艘商船起火。美國總統川普（Donald Trump）曾警告，美國若無法與伊朗達成協議，將「完成任務」，而伊朗方面則強硬回應，不會屈服於任何威脅。隨著美軍正式對伊朗展開空襲，美伊衝突再度升高，也讓原本已高度緊張的中東局勢進一步惡化，全球市場正密切關注伊朗是否將採取進一步報復行動，以及荷姆茲海峽的航運安全是否將受到更大衝擊。