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巴威颱風不確定性範圍縮小！歐洲模式預測：恐南修接觸北台灣

▲巴威受太平洋高壓導引，8日（週三）前會先偏西北西方向行進；9日（週四）起將轉西北方向，預計10日（週五）至11日（週六）會從臺灣東北部至北部近海通過。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強颱「巴威」的系集平均路徑比「路徑潛勢預測圖」的路徑稍偏南，中心擦過台灣北部海面或接觸北端陸地，類似賀伯、楊希颱風之機率皆存在；北偏通過宮古島類似溫妮颱風，或南偏登陸東部類似泰利之機率亦不能排除。

▲巴威颱風不確定性範圍縮小，但仍包括宮古島及半個臺灣，其強度在接近台灣前仍維持「大型強颱」，周六起因台灣地形破壞、強度才逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

把握今明好天氣！周五晚起巴威侵襲：將有致災降雨、破壞性強風

▲巴威颱風預估10日至11日影響最明顯，台中以北山區恐有豪雨以上降雨，中部以北、宜花及各山區須防大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風持續台灣逼近，中央氣象署預估將在明（9）日發布海上、陸上颱風警報，巴威颱風預計將對台灣帶來致災降雨與破壞性強風，周五（10日）晚起風雨越晚越大、周六（11日）全台狂風驟雨，民眾需特別留意天氣狀況。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，根據最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱「巴威」持續朝西北西前進，明（9）日2時逐漸轉向西北進行，周六（11日）中心通過台灣東北部近海、進入北部海面，11日午夜再登陸浙江、福建交界處。吳德榮提到，不確定性範圍縮小，但仍包括宮古島及半個臺灣，其強度在接近台灣前仍維持「大型強颱」，周六起因台灣地形破壞、強度才逐漸減弱。不過，根據最新歐洲模式系集模擬圖顯示，不同的路徑，帶來不同的風雨威脅，但皆不可小覷，需密切觀察氣象署及模式的調整，來者不善、應加緊做好防颱準備。針對本周天氣，吳德榮分析，今、明（8、9日）兩天太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今明熱如盛夏、全臺最高氣溫約可升至38度左右，需注意防晒、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部24至37度、中部24至38度、南部23至38度、東部23至37度。吳德榮進一步指出，周五、六（10、11日）受「巴威」侵襲，周五各地風雨愈晚愈大、週六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防「破壞性」強風，並嚴防「致災性」大量降雨。週六晚起本島風雨漸減小。周日至下周五（12至16日）「巴威」已遠離、但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨），應特別注意。