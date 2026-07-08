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在今（8）日上午舉行的世界盃16強淘汰賽中，瑞士隊在一場艱苦的拉鋸戰後，於12碼罰球PK大戰中以4：3擊退了哥倫比亞隊，成功挺進世界盃8強。這也是瑞士自1954年以主辦國身分闖入8強以來，睽違72年再度達成此項壯舉。接下來，瑞士將於堪薩斯城迎戰衛冕冠軍阿根廷隊。這場比賽在溫哥華的BC Place舉行，儘管現場湧入大量熱情的哥倫比亞球迷，但整整120分鐘的比賽（包含常規時間與延長賽）卻顯得沉悶，雙方在正規時間內創造出的絕對得分機會寥寥無幾。《The Athletic》足球記者菲爾·海（Phil Hay）指出：「瑞士的戰術執行非常到位，中場核心扎卡（Granit Xhaka）的表現更是穩如泰山。整個球隊就像是圍繞著他運轉的機器，他的紀律性為瑞士防範對手反擊提供了極佳的保障。」相較之下，哥倫比亞雖然在本屆賽事中是僅次於比利時起腳次數第二多的球隊，但本場比賽卻顯得缺乏精確度與創意。哥倫比亞在下半場與延長賽曾試圖發起猛攻，包含盧庫米（Jhon Lucumí）在延長賽第99分鐘一記砸中橫樑的頭球，以及坎帕茲（Jaminton Campaz）在116分鐘錯失絕佳的單刀機會，但始終未能攻破瑞士大門。隨著延長賽結束，比賽進入殘酷的12碼PK大戰。在PK大戰前，瑞士隊員圍成一圈，展現出極高的能量與自信。PK大戰賽況（哥倫比亞先踢）：▪️哥倫比亞的昆特羅（Quintero）與瑞士的扎卡皆順利罰進。（1：1）▪️哥倫比亞隊長桑切斯（Davinson Sanchez）主罰，球重重砸在橫樑上彈出！隨後瑞士的阿姆杜尼（Zeki Amdouni）冷靜騙過門將踢進，瑞士取得領先。（1：2）▪️哥倫比亞的坎帕茲順利踢進；瑞士的阿坎吉（Manuel Akanji）卻將球踢飛，雙方再度平手。（2：2）▪️關鍵第四點，瑞士門將柯貝爾（Gregor Kobel）神勇撲出赫南德茲（Cucho Hernandez）的射門！隨後瑞士的伊登（Cedric Itten）頂住壓力，一腳轟向中路破網，瑞士聽牌。（2：3）▪️哥倫比亞的迪亞斯（Luis Diaz）必須踢進才能續命，他穩穩將球送入死角。但隨後瑞士最後一點的巴爾加斯（Ruben Vargas）未給對手任何機會，成功騙過門將踢進致勝球！（3：4）最終，瑞士在PK大戰中以4：3淘汰哥倫比亞。瑞士不僅打破了歐洲球隊近期在世界盃PK大戰中4連敗的魔咒（包含2022年荷蘭與法國，以及本屆的德國與荷蘭），更寫下了隊史的新篇章。他們將在8強賽中，與梅西領軍的阿根廷展開正面對決。