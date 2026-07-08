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▲馬筱梅過去還曬過一家四口的合照，近來作風卻轉為低調。（圖／小紅書＠菲常莓好）

汪小菲的現任妻子馬筱梅（Mandy）婚後成為大S一雙兒女的繼母，過去經常在直播時分享與2名家人的互動，但近日作風卻趨於低調，傳出與汪小菲下達禁言令有關，不准馬筱梅再對外談到家人，甚至部分互動也被限制。夫妻倆疑似因此發生衝突，馬筱梅更曾說如果她撐不下去，兩人就是「緣分盡了」，看起來心力交瘁。據《鏡週刊》報導，馬筱梅從今年4月開始就刻意閃躲有關大S子女的話題，要大家去問爸爸汪小菲或是奶奶張蘭。對於家人取消去北京讀書的計畫，一度傳出是馬筱梅阻攔，但她無奈回應，自己只是後媽，沒有多大的話語權，不再談家人疑似是受到汪小菲的制止。不僅如此，汪小菲似乎還限制馬筱梅與家人的一些日常互動，兩人更因此發生衝突，夫妻關係一度很緊繃。馬筱梅在直播時還曾鬆口，如果自己有一天撐不下去「就是緣分盡了」，與汪小菲的感情似乎也不太穩定。而2名家人目前由保母照顧，該保母是汪小菲從中國找來工作的，已經陪伴家人多年，但因來台簽證問題，她鮮少返鄉探親，現在決定離職不做了，汪小菲還在找新的保母接手。對於家人教養問題，他似乎也拿不出具體方案。至於徐家方面，傳出在大S過世後，對2名家人幾乎不聞不問，妹妹小S更拒絕當共同監護人，就連大S雕像揭幕儀式也沒通知他們參加，聽說這讓不少知情的友人心寒，但真相是否真是如此，還有待徐家人回應。